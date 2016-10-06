Природная аномалия - в Ужгороде зацвела груша (ФОТО)

|Природные аномалии продолжают удивлять закарпатцев
Природные аномалии продолжают удивлять закарпатцев. На днях, вблизи села Ярок Ужгородского района выпал первый снег.
А сегодня в соцсети Фейсбук ужгородка Ольга Семиенчева обнародовала фотографии деревьев, которые зацвели в ее саду.
«У меня в саду зацвела груша. Кто знает, что это значит? Осенью цветут деревья !!!! »- подписала она фото.
Кстати, вчера в Интернете появились фотографии яблони, которая расцвела в Волынской области.
В Закарпатье полиция предотвратила незаконную рубку леса
Рейтинг: 0