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Камасутра ТОЛЬКО для семейных пар (ФОТО)

12.10.2016 (07:06)
Первая правдивая Камасутра для тех, кто состоит в браке!
Первая правдивая Камасутра для тех, кто состоит в браке!

Первая правдивая Камасутра для тех, кто состоит в браке!

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Поза «посудомоечная». Мужчина загружает посудомоечную машину, а женщина подходит к нему и говорит, что он все делает неправильно
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«Снижение стандартов». Мужчина пускает газ в присутствии женщины и даже не извиняется.
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«Выбрасывание китов на берег». Мужчина и женщина съели столько индийской еды, что им тяжело не то что заниматься любовью, но даже говорить.
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«Целеустремленный кролик». Женщина застает мужчину за самоудовлетворением в постели и недоверчиво спрашивает: «Издеваешься?» А он все равно продолжает.
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«Прерванное сношение». Мужчина нежно целует шею женщины, а женщина прикасается к груди мужчины, и тут в спальню вбегает ребенок и говорит, что слышал страшный звук, или несет еще какую-то детскую чушь.
Разврат в древности : Самые старые секс-энциклопедии в мире, которые заставят тебя покраснеть! (ФОТО)


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