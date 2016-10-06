Камасутра ТОЛЬКО для семейных пар (ФОТО)

12.10.2016 (07:06)

Первая правдивая Камасутра для тех, кто состоит в браке!

Первая правдивая Камасутра для тех, кто состоит в браке!



Поза «посудомоечная». Мужчина загружает посудомоечную машину, а женщина подходит к нему и говорит, что он все делает неправильно



«Снижение стандартов». Мужчина пускает газ в присутствии женщины и даже не извиняется.



«Выбрасывание китов на берег». Мужчина и женщина съели столько индийской еды, что им тяжело не то что заниматься любовью, но даже говорить.



«Целеустремленный кролик». Женщина застает мужчину за самоудовлетворением в постели и недоверчиво спрашивает: «Издеваешься?» А он все равно продолжает.



«Прерванное сношение». Мужчина нежно целует шею женщины, а женщина прикасается к груди мужчины, и тут в спальню вбегает ребенок и говорит, что слышал страшный звук, или несет еще какую-то детскую чушь.

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