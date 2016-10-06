Неизвестный ЧЕЛОВЕК подарил дом матери-одиночке с больным ребенком

12.10.2016 (07:29)

Это женщина, которая пожелала остаться неизвестной

Мать-одиночка с тремя детьми, у которой болеет ребенок, получила подарок от неизвестного мецената.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала волонтер, которая занимается помощью вынужденным переселенцам с Востока Украины и Крыма, Леся Литвинова.

"Таня с тремя детьми мыкается по чужим углам уже третий год. С самого начала войны. Младший, Никитка, родился с СД и папа тут же растаял в далёкой дали. В Красном Луче остался дом. Если остался. О возвращении они даже не говорят. Никиту оперировали несколько раз. Тяжёлые пороки сердца. Каждый раз, глядя на него - безжизненного, тряпочкой висящего на руках у мамы, я не верила, что его удастся вытащить. Но каждый раз удавалось", - написала Литвинова.

По ее словам, семья была вынуждена постоянно переезжать с одного места на другое. Так выходило, что у хозяев домов, где они жили, менялись планы, и Тане снова нужно было искать новое жилье. Денег на приобретение собственного у них, разумеется, не было. Имя ангела-мецената, который подарил женщине дом, волонтер не озвучила. Известно только, что это женщина, которая пожелала остаться неизвестной.

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