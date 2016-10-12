"Цыган" с закарпатской 128-й бригады имеет на "гражданке" восемь жен (ФОТО)

12.10.2016 (10:23)

"Цыган" с 128-й, который прошел Дебальцево

Ко Дню защитника Украины ужгородцы в соцсетях делятся информацией о настоящих Героях закарпатской 128-й отдельной горнопихотной бригады. На этот раз адвокат Олег Высочан рассказал о Саше Бабаци.

Об этом Олег Высочан сообщает на своей странице в Фейсбук.

"Накануне Дня Защитника Украины, я расскажу вам немного о некоторых ребятах из 128 бригады , не подвели ...

Начну с Саши Бабаци ( "Бакс Бани" или "Цыган").

Служил пулеметчиком, ровно до того момента, пока не дали еще одну БМП, а механа не дали. Краткий курс к "Баксбани" - механик-пулеметчик). И скажу, что хороший механик из него вышел, бэху свою сохранил и вывоз ребят из окружения под Дебальцево. Он прошел бои в Станице Луганской, Новоорловке, Дебальцево и ни разу не подвел.

Саша вывез не одного раненого в безопасную зону. На "гражданке" у Саши есть еще один подвиг - он 8 раз был женат))) Бабаци Саша не имеет государственных наград, но он Герой! ", - пишет Высочан и делится фотографиями бойца закарпатской бригады.

Подробности гибели Давида Гамсахурдии - героя из Закарпатья (ВИДЕО)