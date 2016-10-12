30-40-летним никакая пенсия в Украине не светит!

12.10.2016 (10:36)

Многие реально этого не понимают

Забавно, что многие 30-40-летние реально не понимают, что им никакая пенсия не светит в стране, где индекс фертильности 1,2, а все, кто генерирует капитал, идеи вострят лыжи и смываются за границу, пишет Юрий Романенко в своем Facebook.

Вместо того, чтобы парить мозги людям байками о 12-летнем образовании лучше бы ввели в школьную программу одну задачу по арифметике. В 2035 году население Украины будет, скажем, составлять 30 млн населения. Из них 15 млн старики, 10 млн. взрослые, 5 млн дети

Вопрос: Какая пенсия будет у 15 млн пенсионеров при условии что 10 млн взрослых должны прокормить еще 5 млн детей. Какая должна быть зарплата у среднестатистического украинца в 2035 году, чтобы прокормить 2,5 иждевенца и при этом нормально жить.

Как такое государство с такой социальной нагрузкой будет в принципе способно выполнять базовые функции без привлечения внешней рабочей силы?

Острота вопроса увеличивается еще больше, если мы примем во внимание, что сегодня только около 2 млн украинцев генерируют капитал.

Что произойдет с государством, если количество этих людей уменьшится в 2 раза к 2035 году. Или в три?

Об этом нужно говорить с утра до вечера на шустерах, свободах слова и прочих шоу, где течет лапшемет про кисельные берега и скорое избавление от несчастий и создание рая на земле.

Потому что страна занимающая первое место по темпам вымирания в мире должна пылинки сдувать с тех, кто способен обеспечить неспособное, непродуктивное и умирающее большинство едой и хотя бы минимальным ресурсом с помощью высокопродуктивного меньшинства. Если Украина в принципе хочет жить, она должна думать о таком меньшинстве, расширять эту прослойку и сделать все, чтобы она чувствовала себя здесь сухо и комфортно.

Иначе через 20 лет будет украинский пенсионер стоять раком, выколупывая свою пенсию из земли и мечтая о кисельных реках, которые вот-вот потекут, потому что Грыцько Мудрий сказав, що каждый пенсионер имеет право на субсидии, льготы и продуктовый пакет на Новый года и Пасху.

Последствия введения визового режима с Россией будут колоссальными