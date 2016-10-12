Зеленский снова жестко постебался над Порошенко - продолжение следует... (ВИДЕО)

12.10.2016 (10:46)

"Ввести визовый режим со всей Россией кроме Липецка" - Зеленский

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Украинский комик и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский пошутил насчет отказа фракции "Блок Петра Порошенко" голосовать в Верховной Раде за введение визового режима с Россией. Об этом говорится в сюжете юмористической программы ЧистоNews.Зеленский отметил, что, по некоторым данным, нардепы пропрезидентской фракции предлагали поправку: ввести визовый режим со всей Россией кроме Липецка.Напомним, что именно в Липецке находится кондитерская фабрика корпорации Roshen. В свою очередь, коллега Зеленского, ведущий Валерий Жидков отметил, что народные депутаты фракции "Оппозиционный блок" вообще не смогли бы проголосовать за визовый режим с РФ, так как их основная часть постоянно там находится.