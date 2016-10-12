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Порошенко сделал неожиданное заявление о седьмой волне мобилизации

12.10.2016 (11:14)
Порошенко не намерен объявлять седьмую волну мобилизации
Порошенко не намерен объявлять седьмую волну мобилизации

Президент Украины Петр Порошенко не намерен объявлять седьмую волну мобилизации.

Соответствующее заявление прозвучало на заседании Совета регионального развития, сообщается в микроблоге главы государства в Twitter.

"Уже более 56 тысяч военных служат в ВСУ по контракту. Как Верховный главнокомандующий я не планирую объявлять седьмую волну мобилизации. Правительство выполнило решение СНБО и обеспечило финансирование сектора безопасности и обороны в размере 5% ВВП. Благодаря этому не только улучшилось качество обеспечения военнослужащих, но и ведется разработка новых видов вооружения", - заявил президент.

"Сегодняшнее заседание Совета регионального развития проходит накануне Дня защитника Украины. Достойное празднование этого праздника - обязанность руководителей регионов!" - добавил Порошенко.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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