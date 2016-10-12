Порошенко сделал неожиданное заявление о седьмой волне мобилизации

12.10.2016 (11:14)

Порошенко не намерен объявлять седьмую волну мобилизации

Президент Украины Петр Порошенко не намерен объявлять седьмую волну мобилизации.

Соответствующее заявление прозвучало на заседании Совета регионального развития, сообщается в микроблоге главы государства в Twitter.

"Уже более 56 тысяч военных служат в ВСУ по контракту. Как Верховный главнокомандующий я не планирую объявлять седьмую волну мобилизации. Правительство выполнило решение СНБО и обеспечило финансирование сектора безопасности и обороны в размере 5% ВВП. Благодаря этому не только улучшилось качество обеспечения военнослужащих, но и ведется разработка новых видов вооружения", - заявил президент.

"Сегодняшнее заседание Совета регионального развития проходит накануне Дня защитника Украины. Достойное празднование этого праздника - обязанность руководителей регионов!" - добавил Порошенко.

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