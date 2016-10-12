Аваков "бросил в лицо перчатку" президенту Франции Олланду

12.10.2016 (11:21)

"Олланд слишком много на себя берет" - Аваков

На своей странице в Фейсбуке Арсен Аваков с критикой обрушился на Франсуа Олланда, который выступил в ПАСЕ.

Министр внутренних дел прокомментировал предложение французского президента провести выборы на Донбассе, после чего вывести оккупационные войска с украинских территорий.

По словам Авакова, президент Франции захотел выборов сразу после прекращения огня, и это после того, как накануне на Донбассе погибли двое военных и еще семеро получили ранения. «Олланд слишком много на себя берет. Господин президент, не смейте нам указывать, чтобы мы отдали территории и жизни миллионов под путинский режим только потому, что это вам кажется очень удобным. Вас пока ничему не научили события на Донбассе, и вы взгляните на Сирию. Вы прозреете только в том случае, если русский гибридный мир придет к границам вашей Франции?», пишет Аваков.

Также он предупредил Олланда, что, уступив Украину Путину, тот потеряет Европу и собственную свободу. Глава МВД попросил французского главу не тешить себя иллюзиями и не умиротворять агрессора, а создать реальный антипутинский фронт свободных людей.

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