Как выжить? Прожиточный минимум украинцев вдвое занижен

12.10.2016 (11:22)

Прожиточный минимум украинцев примерно вдвое меньше реального

Уровень прожиточного минимума украинцев, заложенный в государственном бюджете, примерно вдвое меньше реального. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Так министр ответил на вопрос о том, почему безработные получают субсидию в размере двух прожиточных минимумов, что больше, чем минимальная официальная зарплата многих людей, которые работают.

Это очень просто. Мы исходили из того, что человек не может прожить на сумму меньше прожиточного минимума. Поскольку установленный законом прожиточный минимум где-то в два раза меньше реального, мы выходим из значения в два установленного законом прожиточного минимума, - заявил Рева.

На вопрос, означает ли это, что Министерство признает, что официально установленный в госбюджете прожиточный минимум, "не имеет к реальности никакого отношения", Рева подтвердил: "Конечно. Между прожиточным минимумом по закону и реальным всегда есть разногласия. Сейчас они отличаются весьма существенно, но вот стоит ли поднимать официальный прожиточный минимум - это большой вопрос", - сказал министр соцполитики.

По его словам, повышение прожиточного минимума повлечет за собой увеличение оклада "чиновников, судей Верховного суда, функционеров НАБУ", у которых оклад считается в малых зарплатах, равной прожиточному минимуму.

Зарплату чиновников надо отвязать от минимальной зарплаты и привязать к прожиточному минимуму в том же соотношении. А потом поднять минимальную зарплату, а прожиточный минимум оставить как есть. Вот тогда все станет на свои места. И это будет реальной детенизацией, поскольку меньше минимальной зарплаты платить официально никак не получится, поступления налогов сразу возрастет, - пояснил Рева.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк озвучил, что прожиточный минимум для Украинской в ​​2017 году составит в среднем на одного человека 1544 гривен. С 1 сентября в Украине прожиточный минимум в месяц составляет 1330 гривен