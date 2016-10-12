Яценюк обиделся на критику своего "главного" проекта - "Стены"

12.10.2016 (11:27)

"Проект должен быть профинансирован и доведен до завершения" - Яценюк

За критикой проекта по обустройству украинско-российской границы "Стена" стоят антиукраинские силы.

Об этом заявил экс-премьер Арсений Яценюк.

"Есть попытки пророссийских сил дискредитации этого проекта. Поскольку на протяжении всех 25 лет украинской независимости делалось все, чтобы не было демаркации, делимитации границы и чтобы вообще между Украиной и Россией не было границы", - подчеркнул он.

По словам Яценюка, проект должен быть профинансирован и доведен до завершения.

"Если какая-то строительная организация нарушала закон, то пускай расследуют, и я сам готов способствовать в этом вопросе. Но вся эта политическая демагогия о том, что строительство государственной границы должно быть прекращено, это не что иное, как преступление против государства", - резюмировал политик.

Как сообщалось, директор Национальное антикоррупционное бюро Украины Артем Сытник заявил, что с проектом "Стена", который инициировал во время своего премьерства Яценюк, не все гладко.

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