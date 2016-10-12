Оперативники раскрыли кражу в университете Ужгорода

12.10.2016 (11:40)

Вор обчистил в Ужгороде университет

Вчера, 11 октября утром к работникам полиции поступило сообщение о поврежденных решетках и окне на здании одного из университетов Ужгорода. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции.

Было установлено, что неизвестный проник в здание в ночь на 11 октября путем отжима окна. Из помещения ему удалось похитить вольтметр и частотомер.

Работники криминальной полиции Ужгорода провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что данную кражу совершил ранее судимый житель Ужгорода. Мужчина уже отбывал наказание за аналогичные преступления.

Непонятно для чего ему понадобились похищенные приборы, однако студентам они понадобятся точно.

По данному факту следователи проводят досудебное расследование. Задержанному грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Отдел коммуникации Полиции Закарпатской области.

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