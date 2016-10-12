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Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская снималась в порно (ВИДЕО 18+)

12.10.2016 (11:47)
В сеть выложили видео и фото с участием «молодой актрисы» фильмов для взрослых
В сеть выложили видео и фото с участием «молодой актрисы» фильмов для взрослых
Как оказалось экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной Думы Российской Федерации Наталья Поклонская, начинала свою карьеру не в области юриспруденции. В сеть выложили видео и фото с участием «молодой актрисы» фильмов для взрослых. Подлинность материалов «звезда» конечно отрицает.


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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

12.10.2016 (12:37) / вижу

Главные проститутки в мире всегда хохлы-их всю их недалекую историю имели все кому не лень а они с удовольствием за печенюшку отлизывали и отсасывали.

12.10.2016 (12:30) / Читатель7

Это же главная рабочая проффесия сейчас на росии , надо, как то бабло, в такой нищете колотить:)

12.10.2016 (12:07) / Читатель zakarpatec

Eto ne porno, a krasivaja erotika.

12.10.2016 (12:07) / Читатель zakarpatec

Eto ne porno, a krasivaja erotika.