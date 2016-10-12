На Закарпатье пограничники выявили сигаретных контрабандистов (ФОТО)

12.10.2016 (12:55)

Очередную переправку сигарет пресекли закарпатские пограничники

Вчера, неподалеку от населенного пункта Деловое Раховского района Закарпатской области, пограничники Мукачевского отряда предотвратили очередную попытку незаконного перемещения через государственную границу табачной контрабанды.

Во время патрулирования пограничный наряд в составе военнослужащих срочной службы, с помощью переносного тепловизора обнаружил автомобиль, который остановился неподалеку от границы. С него вышли двое неизвестных c пакетами и направились в сторону госграницы.

С целью недопущения незаконного перемещения товаров контрабанды через государственную границу военнослужащие сразу направились к неизвестным. Увидев пограничников вероятные нарушители покинули пакеты и обратились в бегство. В ходе дальнейших розыскных мероприятий выявлено 6 пакетов завернутых в черные полиэтиленовые пакеты где находилось 2900 пачек сигарет «Марбл».

Контрабандный табак доставлен в отдел пограничной службы «Деловое».

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