Депутата от Радикальной партии Ляшко поймали на взятке

12.10.2016 (13:19)

"Все, кто берет взятки, должен сидеть в тюрьме" - Ляшко

11 октября правоохранители поймали депутата Бориспольского городского совета от Радикальной партии на взятке в размере 3 тысяч долларов.

Об этом сообщил лидер РП Олег Ляшко в своем видеообращении на Facebook.

По словам Ляшко, ему все равно – задержанный член Радикальной партии или какой-то другой.

"Все, кто берет взятки, должен сидеть в тюрьме. И мне до лампочки от Радикальной партии, или от любой другой партии. Ни одного взяточника, который затесался в ряды нашей партии, покрывать мы не будем", – заявил Ляшко.

Он подчеркнул, что задача депутата – не взятки брать, а "идти к народу, пахать и зарабатывать авторитет".

"А если какая-то скотыняка пришла и использует депутатский мандат, чтобы грести взятки и дискредитировать меня и Радикальную партию, пускай падло сидит в тюрьме до конца своих дней", – добавил Ляшко.

В то же время лидер РП заявил, что в случае провокации партия будет защищать своего соратника. В связи с этим он выразил надежду, что правоохранительные органы во время расследования все выяснят.

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