Занимательное сравнение : 2013 год против 2016 - что можно купить на одну зарплату?

12.10.2016 (13:32)

Как менялись цены и покупательная способность украинцев

Госстат постоянно публикует статистику инфляции в стране по периодам. Весьма интересно проследить как менялись цены и покупательная способность украинцев за определенное время.

Сколько на официальную среднюю зарплату можно было купить товаров, к примеру, в 2013 году, сколько в текущем.

В 2013 году украинцы могли купить 976 килограммов картошки. В 2016 году – 1054.

В 2013 году на среднюю зарплату можно было купить 1354 килограмма капусты, в 2016 – 1322 килограмма.

В сентябре 2013 можно было купить 294 литра бензина, в 2016 году 219 литров. С дизельным топливом ситуация не лучше: в 2013 году можно было купить 323 литра, а теперь только 253 литра.

В сентябре 2013 года на одну заработную плату можно было купить 674 килограмма хлеба, а в сентябре 2016 – 472 килограмма.

В сентябре 2013 года украинцы могли себе позволить 516 килограммов гречки, в 2016 – 182 килограмма.

Возможность покупки говядины на среднюю зарплату в 2013 и 2016 году одинакова — всего лишь 59 килограммов.

В 2016 году украинцы на свою зарплату могли позволить себе лишь 69 килограммов свинины и 119 килограммов мяса птицы.

В 2013 году на среднюю зарплату можно было купить 172 литра сметаны, в сентябре 2016 года – 148 литров.

В 2013 году украинцы могли позволить себе 72 килограмма творога, в 2016 – 68.

В 2013 году на одну зарплату можно было купить 221 литр подсолнечного масла, 54 килограмма сливочного масла. В 2016 году – 153 литра подсолнечного масла и 45 килограммов сливочного масла.

Цифры показывают, что более-менее упала цена на овощи, выросла на хлеб и на гречневую крупу. Украинцам приходится больше экономить.

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