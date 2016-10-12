Ужгород в опасности : Через 10-20 лет от города может ничего не остаться!

12.10.2016 (13:43)

... если ужгородцы НЕ будут ценить культурное наследие

Если ужгородцы НЕ будут ценить культурное наследие, от города, через 10-20 лет, ничего даже от его нынешнего вида не останется.

Об этом сегодня, 12 октября, во время конференции в Ужгородском пресс-клубе рассказал архитектор Андрей Хархалис.

«От Ужгорода ничего не останется потому, что мы не ценим культурное наследие. Мы не можем проектировать качественные здания. Мы не анализируем, как строили тогда, и сейчас не хотим учиться на лучших мировых примерах », - отметил А. Хархалис.

Более об архитектуре в Ужгороде архитектор раскажет во время лекций в «Совином гнезде» по случаю проведения в Ужгороде уличной выставки «Межвоенная архитектура Ужгорода (1919 - 1939)» и открытых лекций по архитектуре конструктивизма, которые запланированы на 15 и 16 октября.

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