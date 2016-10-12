ШОК! Несовершеннолетних детей из интернатов ночью вывозят на панель : Ужасы секс-индустрии в Украине (ВИДЕО)

12.10.2016 (14:10)

Сексуальные услуги иностранцам оказывают несовершеннолетние ребята

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Кризис и безработица выталкивает все больше украинок искать счастья в секс-туризме. Кто превращает Украину в «бордель», рассказывается в сюжете «Грошей». Услуги украинских эскорт-агентств уже давно не ограничиваются только сексом: девушка вас встретит в аэропорту, сопроводит на бизнес-встречи и даже посидит с вашим ребенком, если возникнет такая потребность. Иностранцам предлагают выбрать девушек, как скот, по фотографиям в любых позах и виде — как в интернет-магазине. 300 евро за два часа, унизительные сексразвлечения за доплату в 50 евро.Тариф — хоть за секс, хоть за болтовню — одинаковый. К каждой анкете прикреплена медицинская справка. Примечательно, что если перейти с английской на русскую версию сайта, то цена уменьшается. Кроме того, в самом сердце столицы работают десятки элитных борделей для иностранцев.Только на Крещатике их минимум восемь. Одна из работниц из сферы эскорт-услуг рассказала, что иностранцы, которые чувствуют себя богачами в Украине, часто распускают руки, а охрана девушек не всегда успевает их спасти от избиения или изнасилования. А вот бывшая администратор элитного борделя для иностранцев Гульнара, которой только 24 года, рассказала, что среди девушек, работающих в секс-индустрии, случаются и аспирантки, большинство владеет иностранными языками, некоторые — из состоятельных семей.Журналисты обнаружили, что самым дорогим городом в плане сексразвлечений оказалась не столица, а Одесса. Самый дешевый город — Харьков. Девушку, владеющую иностранными языками и готовую на приключения, здесь можно найти всего за 60 евро за час. В то время как Киев и Львов начинают со ста евро.Одна из работниц рассказала, что сексуальные услуги оказывают несовершеннолетние ребята: иностранцы это очень ценят.«Мальчики-проститутки у нас работали и 15-летние, но, поверьте, они уже приходили к нам, пройдя Крым и Рим. Мало какой мужчина в 40 прошел тот опыт, что они прошли в свои 14-15», — сказала женщина.За месяц работы парень мог получить свыше 50 тысяч гривен. Также в борделях работают дети из интернатов. Руководство договаривалось с директорами учебных заведений: ночью учеников микроавтобусом завозят на смену.Интернатовские девочки половую жизнь начинают очень рано — лет в 12, а мальчики — еще раньше. Пять тысяч евро готовы заплатить за девственного ребенка.