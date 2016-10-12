На трассе "Киев-Чоп" перевернулась фура (ФОТО)

12.10.2016 (14:30)

Фура перевернулась в кбвет на 703-м километре дороги "Киев-Чоп"

Сегодня ночью экипаж мукачевских патрульных получил сообщение о ДТП на автодороге "Киев-Чоп". Происшествие случилось около 2 часов ночи на 703-м километре трассы.

На месте происшествия полицейские обнаружили перевернутый грузовой автомобиль "DAF".

Со слов водителя, во время движения его ослепил встречный автомобиль, водитель грузовика начал тормозить, однако, вероятно, у него не сработала тормозная система и автомобиль начало заносить. Водитель принял решение съехать в кювет и таким образом остановить транспортное средство. К счастью никто не пострадал.

Управление патрульной полиции Ужгорода и Мукачева подчеркивает необходимость проверять перед выездом и обеспечивать исправное техническое состояние и комплектность транспортного средства, правильность размещения и крепления груза, а также быть максимально внимательным во время управления, следить за дорожной обстановкой и соответственно реагировать на ее изменения.

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