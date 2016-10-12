Реконструкцию подпорных стенок в Липецкой Поляне на Закарпатье практически завершили (ФОТО)

12.10.2016 (14:48)

Москаль проинспектировал реконструкцию подпорных стенок в Липецкой Поляне

Геннадий Москаль проинспектировал реконструкцию подпорных стенок в Липецкой Поляне (Хустский район). Бетонные укрепления, которые держат огромный массив грунта и жилые дома на нем, были построены еще в 80-х годах прошлого века.

Под давлением грунта стенки накренились и начали осыпаться, возникла реальная угроза обвала, что привело бы к перекрытию автодороги, соединяющей Свалявский, Иршавский и Хустский районы, а также разрушение жилья.

В течение нескольких десятилетий этой проблемой, несмотря на неоднократные обращения местных жителей, никто не занимался. В феврале этого года Москаль побывал в Липецкой Поляне, пообещал жителям реконструировать подпорные стенки и добился выделения необходимых средств.

- На сегодня большая часть реконструкции сделана, - отмечает Москаль. - Укрепления усилены габионами (обтянутые проволочной сеткой камнями), которые пропускают влагу и устойчивы к разрушению. В течение месяца работы должны быть полностью завершены. После этого и дорога, которую мы планируем капитально отремонтировать в следующем году, и местные жители будут в полной безопасности.

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