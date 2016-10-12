В селе Долгое на Закарпатье дорогу отремонтируют лишь следующем году

12.10.2016 (14:55)

Дорожное покрытие в с.Долгое капитально отремонтируют в 2017-м

В этом году на ремонт автодороги "Перечин-Свалява-Долгое" в рамках с.Долгое, Иршавского района, было запланировано 6,6 миллиона гривен, в том числе 6000000 - из Государственного фонда регионального развития (ДФРР) и 600 000 - из местных бюджетов.

Поскольку ДФРР выделил только половину запланированной суммы - 3 миллиона гривен, ремонтные работы удалось сделать частично. 5-километровый отрезок дороги - от церкви в с.Долгое в сторону Липецкой Поляны (Хустский район) - так и остается в ужасном состоянии. Возможности проведения ремонта в следующем году рассмотрел Геннадий Москаль в ходе рабочей поездке на Иршавщину.

- Ямочный ремонт здесь делать нереально, поскольку асфальтового покрытия практически не осталось, - отмечает председатель ОГА. - Нужен капитальный ремонт, в том числе замена разбитого водоотведения, которое устанавливали еще во времена Австро-Венгрии. Этой осенью начинать работы нельзя - нет ни средств, ни погодных условий. Поэтому планируем провести капитальный ремонт от Долгое к Липецкой Поляне в будущем году. Сельские головы получили поручение подготовить необходимую проектно-сметную документацию, а пока дорожное покрытие выровняют с помощью грейдера.

Реконструкцию подпорных стенок в Липецкой Поляне на Закарпатье практически завершили (ФОТО)