Что означает красная нить на запястье ? (ФОТО)

12.10.2016 (15:11)

Как правильно носить красную нить

Сила красной нити известна давно. Люди верили и верят до сих пор в силу мыслей, взглядов и слов. А вот для того, чтобы обезопасить себя от дурного влияния мыслей и взглядов людских, были придуманы амулеты, талисманы, обереги.

На сегодняшний день одним из наиболее распространенных и самых сильных средств защиты от злых сил, которые можно увидеть как на руках известных, так и обычных людей, является красная нитка от сглаза.

Но вот, что означает этот оберег и как его правильно носить - я решила об этом рассказать вам.

Многие люди, у которых имеется такой талисман, либо желающие его приобрести, не знают, как его правильно носить. Если завязать красную нить неправильно, то талисман не будет выполнять своих функций или будет, но не в полной мере.

Оберег - красная нить

С раннего детства я носила на левой руке красную шерстяную нить, привезенную из Израиля. Носить такой талисман следует на левой руке. Это средство позволит оградиться от чувства сильной зависти других людей, а также освободит вас от греховного чувства.

Также не стоит забывать, что нить должна быть из натуральной шерсти, которая положительно влияет на организм и, обязательно, красного цвета. Почему именно такого? Это связано с тем, что он символизирует опасность во всех ее проявлениях. Также известно, что именно красной нитью была обвязана могила Рахиль (библейская праматерь), которая находится в Израиле. А согласно верованиям каббалистов, Рахиль была матерью всего мира. Она посвятила свою жизнь помощи человечеству. Поэтому и сегодня верующие пытаются приложить все усилия, чтобы освятить нити для амулета в Израиле на могиле Праматери Рахиль.

Как завязать красную нить на запястье?

Для того, чтобы красная нить начала выполнять свое прямое предназначение, ее необходимо одеть, соблюдая определенные правила.

А вот и сами требования: если у вас нет возможности заказать или привезти нить из Израиля, то следует купить новый клубок натуральной шерстяной пряжи.

Отрежьте небольшой кусочек. Кроме того, в процессе завязывания красной нити, обязательно должна быть прочитана молитва. Она особенная, ее можно читать как на русском, украинском, так и на других языках.

Защитный амулет должен завязывать близкий человек - это может быть мама, сестра, подруга, муж. Но ни в коем случае нельзя заниматься его созданием самостоятельно, ведь тогда этот амулет не будет иметь такой силы и влияния на человека.

Почему именно на левую руку завязывается талисман?

Левая рука считается "рукой-получателем". Это означает, что через нее в тело может попасть плохая энергетика, которую излучают по отношению к вам другие люди - как знакомые, так и незнакомцы. Повязывая нитку на этой руке, мы перекрываем доступ плохой энергии к нашему телу и не позволяем негативу влиять на нашу жизнь и судьбу.

Конечно, оберег будет действовать лишь тогда, когда будет правильно одет на левую руку. Вот почему нужно знать все особенности его создания.

Также красную нить можно встретить и на правой руке у людей. Ее надевают для привлечения достатка, везения, удачи, благополучия, а также для привлечения достойных женихов.

Молитва от сглаза

Напомню, что при завязывании красной нитки и создании оберега, стоит придерживаться некоторых правил.

Обязательно должна быть проговорена молитва, когда завязываешь красную нить, ведь именно она заряжает оберег положительной энергетикой и дает ему силы защищать своего владельца. Но запомните, когда завязывается красная нить на запястье, молитва читается тем человеком, который завязывает узелки, а не будущим владельцем талисмана. Узелков должно быть ровно семь штук.

"Господь Всемогущий, да будет благословенно Царствие твое и на Земле и на Небе. Преклоняюсь пред твоим Величием и взываю к твоей милости, ибо Ты милосерден ко всем, пришедшим на поклон к тебе. Ты, исцеляешь больных и помогаешь нуждающимся, твоя любовь истинна и никто, кроме тебя, не обладает всемирным прощением. Прошу, оберегай раба твоего… (имя, кому завязывают красную нитку), ограждай от бед и защищай от врагов видимых и незримых. Ибо ты есть Господь Всемогущий и на Земле и на Небе".

Отмечу, что молитва оберег от сглаза проговаривается так, чтобы каждому узелку соответствовала одна строчка. Так как строк в молебне восемь, то последнюю следует произносить на готовое изделие.

Как носить красную нить

Если вдруг вы увидите, что на вашей руке нет нити, то это значит, что она выполнила свое прямое предназначение и взяла негативный удар на себя, тем самым, оградив вас от его влияния.

Если вы не нашли нитку, то так тому и быть. Но, если вы увидели, где она, то желательно ее сжечь. После этого вы спокойно можете попросить близкого человека сделать вам новый защитный браслет. Ведь он имеет много достоинств.

Красная нить - это сильный оберег от сглаза и зависти людской.

Берегите себя …

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