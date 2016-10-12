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Убойная статья : Чё вам, бабам, кроме обеспеченности и секса надо еще в этой жизни?

12.10.2016 (15:25)
Ответ на этот вопрос заставил меня аплодировать стоя!
Ответ на этот вопрос заставил меня аплодировать стоя!

Ответ на этот вопрос заставил меня аплодировать стоя!

«Наткнулась на просторах сети на вопрос одного парнишки, мол, чё вам, бабам, кроме обеспеченности и секса надо еще в этой жизни?

Да закидайте меня тапками, но отвечу честно, чего мне вот не хватает.

Мальчик мой, я хочу стабильности. Я хочу быть уверенной в тебе и в завтрашнем дне рядом с тобой. Я хочу не просто знать что ты меня любишь, я хочу это видеть в твоих поступках, в твоих планах на будущее, где я не на втором месте, мать твою!

Я хочу знать, что если я заболею — ты не будешь психовать и махать ручками, а будешь мне помогать. Я хочу знать, что я со спокойной душой могу отпустить тебя в любую точку планеты и не переживать, что там есть другие женщины.

Я хочу от тебя конкретики, не надо морочить мне голову, я не буду ждать, когда ты дозреешь, переживешь 3-й кризис, выплатишь ипотеку, или какие еще там у тебя отмазки, чтоб не идти в страшное место под названием ЗАГС.

Я не хочу объяснять детям, что папа у нас нерешительный и всего боится, что у него опять депрессия, которая лечится избеганием своей семьи, и его надо отпаивать пивком в гараже с такими же депрессивными корешами.

Я не хочу обернуться и осознать, что я потратила своё время зря. Мне не нужно признание твоих друзей, любовь твоей мамы, одобрение твоей собаки. Мне всего лишь не хватает в тебе мужика, и дело тут не в обеспеченности и не в сексе.

Если ты ссыкло и не можешь взять на себя ответственность, то будь у тебя 25 см, будь у тебя целое состояние — я в твою сторону даже не гляну. Мне мужик нужен, а не кошелек с сантиметрами.

У меня все, можете кидать помидоры.»

Убойная статья : Заниматься нужно собой - не мужем!


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