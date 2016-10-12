Убойная статья : Чё вам, бабам, кроме обеспеченности и секса надо еще в этой жизни?

12.10.2016 (15:25)

Ответ на этот вопрос заставил меня аплодировать стоя!

Ответ на этот вопрос заставил меня аплодировать стоя!

«Наткнулась на просторах сети на вопрос одного парнишки, мол, чё вам, бабам, кроме обеспеченности и секса надо еще в этой жизни?

Да закидайте меня тапками, но отвечу честно, чего мне вот не хватает.

Мальчик мой, я хочу стабильности. Я хочу быть уверенной в тебе и в завтрашнем дне рядом с тобой. Я хочу не просто знать что ты меня любишь, я хочу это видеть в твоих поступках, в твоих планах на будущее, где я не на втором месте, мать твою!

Я хочу знать, что если я заболею — ты не будешь психовать и махать ручками, а будешь мне помогать. Я хочу знать, что я со спокойной душой могу отпустить тебя в любую точку планеты и не переживать, что там есть другие женщины.

Я хочу от тебя конкретики, не надо морочить мне голову, я не буду ждать, когда ты дозреешь, переживешь 3-й кризис, выплатишь ипотеку, или какие еще там у тебя отмазки, чтоб не идти в страшное место под названием ЗАГС.

Я не хочу объяснять детям, что папа у нас нерешительный и всего боится, что у него опять депрессия, которая лечится избеганием своей семьи, и его надо отпаивать пивком в гараже с такими же депрессивными корешами.

Я не хочу обернуться и осознать, что я потратила своё время зря. Мне не нужно признание твоих друзей, любовь твоей мамы, одобрение твоей собаки. Мне всего лишь не хватает в тебе мужика, и дело тут не в обеспеченности и не в сексе.

Если ты ссыкло и не можешь взять на себя ответственность, то будь у тебя 25 см, будь у тебя целое состояние — я в твою сторону даже не гляну. Мне мужик нужен, а не кошелек с сантиметрами.

У меня все, можете кидать помидоры.»

Убойная статья : Заниматься нужно собой - не мужем!