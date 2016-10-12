Актуально : Что подарить мужчине на День защитника - креативные идеи (ФОТО)

12.10.2016 (15:57)

День защитника отечества в Украине 2016 празднуют в пятницу, 14 октября

День защитника отечества в Украине 2016 празднуют в пятницу, 14 октября. Многим из нас предстоит поздравить любимых мужчин с праздником, уделив им внимание и продемонстрировав свою заботу. Если вы еще не придумали, что подарить на День защитника парню, мужу, отцу или же коллегам, то мы собрали несколько полезных идей, которые могут вам помочь.

Что подарить на День защитника Украины, когда до праздника осталось меньше недели – это обычно самый сложный вопрос, который сводит с ума женщин. Но вы не должны отчаиваться, так как есть несколько беспроигрышных вариантов на разный вкус и ценовое предложение. Подарки на День защитника отечества 2016 не должны быть пафосными и безумно дорогими, наоборот, вы должны показать мужчине, что вы хорошо знаете его, поэтому дарите ему что-то очень практичное и приятное.

Подарки на День защитника отечества: автокружка с подогревом

Если ваш мужчина часто отправляется в командировки или туристические поездки, ему в качестве подарка на День защитника отечества может пригодиться автокружка с подогревом. Это удобное приспособление для странника, который не хочет заезжать на каждую заправку для того, чтобы выпить что-то горячее. Кружка подключается к стандартному автомобильному прикуривателю, сохраняя жидкость теплой. Многие модели подобных кружек делают со специальной крышкой, которая предохраняет от проливания напитка во время движения. Стоимость: от 240 грн.

Подарки на День защитника отечества: стильная рубашка

Придумать, что подарить своему парню на День защитника отечества бывает непросто, но беспроигрышный вариант все же существует. Подберите для него стильную рубашку в клетку – эта деталь гардероба никогда не выходит из моды, да и смотрится хорошо на мужчине с любым типом фигуры и при любом росте.Стоимость: от 400 грн.

Подарки на День защитника отечества: фитнес-браслет

Фитнес-браслет станет отличным подарком для активного мужчины на День защитника отечества 2016. Есть много разнообразных моделей подобного аксессуара – они показывают данные о спортивной тренировке, а также о повседневной деятельности, являясь своеобразным шагомером. Многие мужчины входят в азарт спортивных занятий благодаря таким трекерам активности, мотивирующими не сбавлять физические нагрузки. К слову, принято считать, что фитнес-браслеты очень дорогие, но это не так, ведь многие из них продаются с большой скидкой в интернет-магазинах. Стоимость: от 300 грн.

Подарки на День защитника отечества: блокнот

Что подарить на День защитника Украины парню с творческим мышлением и необычным восприятием мира? Для него полезным презентом в любой ситуации будет блокнот с красивым оформлением, интересной цитатой или забавной обложкой, которая будет поднимать ему настроение. И неважно каким родом деятельности занимается парень, делать записи и пометки ему необходимо в любых ситуациях.Стоимость: от 80 грн.

Подарки на День защитника отечества: наушники

Если мужчина вскользь упоминал о том, что его наушники вот-вот выйдут из строя, у вас есть шанс сделать ему приятный сюрприз, которому он уж точно будет рад. Поскольку без наушников в современном мире вообще никак, это будет один из самых практичных подарков на День защитника отечества 2016, который вызовет улыбку у того, для кого вы старались сделать сюрприз. Стоимость: от 200 грн.

Подарки на День защитника отечества: книга

Одним из самых удачных подарков на День защитника отечества в Украине 2016 для парня или коллеги станет книга. Это может быть новое произведение популярного автора, красивое издание классики или же профессиональная литература, которая имеет отношение к его деятельности. Стоимость: от 130 грн.

Подарки на День защитника отечества: перчатки или варежки



Подарки на День защитника отечества должны быть оригинальными, поэтому пена для бритья и носки уже как-то не вписываются в картину современных дней. Есть более удачная деталь, которая пригодится мужчине в качестве подарка – это удобные перчатки или варежки. Холода не за горами, поэтому столь практичному презенту будет рад каждый. Стоимость: от 130 грн.

Подарки на День защитника отечества: билет на концерт

Что подарить мужчине на День защитника, если у него, как вам кажется, уже все есть? Сделайте ставку на впечатления и купите ему билет на концерт. Благо, до конца года в Украине концертных мероприятий хоть отбавляй, наверняка есть группа или исполнитель, которых ему захочется услышать вживую. Стоимость: от 200 грн.

Подарки на День защитника отечества: средства по уходу за бородой и усами

Если у вашего мужчины есть борода или усы, считайте, что вам очень повезло, ведь больше не нужно ломать голову над тем, что подарить на День защитника отечества. Выберите для него приятно пахнущий бальзам, воск или же масло для укладки его растительности на лице. Найти их можно в интернете или же в одном из многочисленных барбершопов. Стоимость: от 130 грн.

Подарки на День защитника отечества: открывалки для бутылок

Самым сложным, пожалуй, всегда становится процесс размышления над подарками коллегам на День защитника отечества. Если у вас на работе много мужчин, как вариант им можно преподнести смешные «открывалки для бутылок», которые повеселят их на праздник. Стоимость: от 70 грн.

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