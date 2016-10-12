Пойманный пьяным за рулем экс-ГАИшник отлично знаком ужгородским водителям

12.10.2016 (16:10)

экс-ГАИшник Иван Шляхта попался в Ужгороде нетрезвым за рулем

Вчера в Ужгороде за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения пописали одиозного ГАИшника Ивана Андреевича Шляхту. Его остановили на улице Тлехаса, управлял автомобилем "Хюндай Элантра" АО4010АК фиолетового цвета.

Об этом пишет на своей странице в ФБ Виталий Глагола.

"Остановили за нарушение ПДД п.9.2 "б". Но остановили и увидели, что ГАИшник "под градусом". Проходить тест на драгерае и ехать в наркодиспансер ГАИшник отказался. Поэтому на него составлен протокол по ст. 130 ч. 1 и постановление ч. 2 ст. 122 КУоАП.

Этого ГАИшника знают большинство ужгородских водителей и знают его как большого взяточника) с ним куча роликов на YouTube. Поэтому Юрий Марценишин ждем видео с бодикамер патрульных", - написал Глагола.

Напомним, вчера экс-ГАИшник Закарпатья попался на пьяном вождении (ФОТО)