Выращивать страусов на Закарпатье выгоднее чем свиней (ВИДЕО)

12.10.2016 (17:21)

Страусиная ферма возле Хуста настоящая туристическая изюминка района

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Страусиная ферма на окраине Хуста в Закарпатье за ​​несколько десятков лет стала не только прибыльным хозяйством, но и настоящей туристической изюминкой района.Сюда приезжает масса туристов, чтобы больше узнать о птицах-великанах из крайне низким уровнем интеллекта - о страусах. Но ценность пернатых далеко не в их умственных способностях, мясо страуса считают наиболее диетическим, полезным и питательным. Но здесь на ферме их выращивают не для этого, а для разведения вида.Покупать пернатых приезжают с многих областей Украины.Подробнее смотрите в видеосюжете: