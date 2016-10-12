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Выращивать страусов на Закарпатье выгоднее чем свиней (ВИДЕО)

12.10.2016 (17:21)
Страусиная ферма возле Хуста настоящая туристическая изюминка района
Страусиная ферма возле Хуста настоящая туристическая изюминка района
Страусиная ферма на окраине Хуста в Закарпатье за ​​несколько десятков лет стала не только прибыльным хозяйством, но и настоящей туристической изюминкой района.
Сюда приезжает масса туристов, чтобы больше узнать о птицах-великанах из крайне низким уровнем интеллекта - о страусах. Но ценность пернатых далеко не в их умственных способностях, мясо страуса считают наиболее диетическим, полезным и питательным. Но здесь на ферме их выращивают не для этого, а для разведения вида.
Покупать пернатых приезжают с многих областей Украины.
Подробнее смотрите в видеосюжете:



Африканские страусы родом из Закарпатья (фоторепортаж)
Интернет-издание
UA- Reporter.com
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