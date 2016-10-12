Выращивать страусов на Закарпатье выгоднее чем свиней (ВИДЕО)

|Страусиная ферма возле Хуста настоящая туристическая изюминка района
Страусиная ферма на окраине Хуста в Закарпатье за несколько десятков лет стала не только прибыльным хозяйством, но и настоящей туристической изюминкой района.
Сюда приезжает масса туристов, чтобы больше узнать о птицах-великанах из крайне низким уровнем интеллекта - о страусах. Но ценность пернатых далеко не в их умственных способностях, мясо страуса считают наиболее диетическим, полезным и питательным. Но здесь на ферме их выращивают не для этого, а для разведения вида.
Покупать пернатых приезжают с многих областей Украины.
Подробнее смотрите в видеосюжете:
Африканские страусы родом из Закарпатья (фоторепортаж)