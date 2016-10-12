В Мукачево прогремел мощный взрыв (ФОТО)

12.10.2016 (19:28)

Хозяин дома зажег газовую плиту и покинул дом без присмотра

Мукачевские правоохранители работают над установлением причин взрыва, который произошел сегодня в селе Дерцен, из-за чего пострадал житель дома и само здание.

Сегодня, 12 октября, около 16 часов в полицию поступило сообщение о том, что в жилом доме в селе Дерцен Мукачевского района произошел взрыв.

Следственно-оперативная группа Мукачевского районного отделения полиции и пожарные выехали на место происшествия. Предварительно установлено, что хозяин дома зажег газовую плиту и покинул дом без присмотра, когда вернулся - закурил, что привело к взрыву.

В результате несчастного случая пострадал владелец жилья, 65-летний мужчина доставлен в Мукачевскую больницу с многочисленными ожогами. В доме повреждены окна и одна из стен. Причина взрыва устанавливается, проводится проверка.

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