В Ужгороде трое мужчин воровали бензин из чужих авто (ФОТО)

12.10.2016 (20:05)

Патрульные обнаружили ряд приспособлений для воровства топлива

Сегодня ночью, 12 октября, в половине третьего ночи, ужгородские патрульные заметили подозрительное авто на улице Владимирской, в котором находилось трое мужчин.

Когда патрульные приблизились к транспортному средству марки "ВАЗ 2107", мужчины начали прятаться от представителей правосудия, - информирует УПП в г.. Ужгород и Мукачево.

Но все же полисменам удалось пообщаться с мужчинами. В ходе беседы, патрульные почувствовали из машины запах бензина.

Это послужило причиной для подозрения в воровстве топлива из чужих автомобилей.

В ходе поверхностной проверки "Жигули" патрульные обнаружили ряд приспособлений для воровства топлива.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Авто помещен на штрафплощадку.

В Ужгороде замечены несколько десятков подозрительных индусов (ФОТО)