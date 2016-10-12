В Ужгороде трое мужчин воровали бензин из чужих авто (ФОТО)

|Патрульные обнаружили ряд приспособлений для воровства топлива
Сегодня ночью, 12 октября, в половине третьего ночи, ужгородские патрульные заметили подозрительное авто на улице Владимирской, в котором находилось трое мужчин.
Когда патрульные приблизились к транспортному средству марки "ВАЗ 2107", мужчины начали прятаться от представителей правосудия, - информирует УПП в г.. Ужгород и Мукачево.
Но все же полисменам удалось пообщаться с мужчинами. В ходе беседы, патрульные почувствовали из машины запах бензина.
Это послужило причиной для подозрения в воровстве топлива из чужих автомобилей.
В ходе поверхностной проверки "Жигули" патрульные обнаружили ряд приспособлений для воровства топлива.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Авто помещен на штрафплощадку.
В Ужгороде замечены несколько десятков подозрительных индусов (ФОТО)
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