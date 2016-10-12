Сексуальные советы из мужских журналов

12.10.2016 (20:28)

Поучительные и информативные секс-советы из популярных глянцевых изданий

Признайтесь, вам когда-нибудь хотелось украдкой заглянуть в журналы приятеля или мужа? Кстати, мужчины многие советы берут в оборот и применяют на практике. Хотите знать, чему научили журналы вашего избранника? Мы выбрали самые поучительные и информативные секс-советы из популярных глянцевых изданий.

1. Секс – это не гонка

Журнал Men’s Health дает неожиданный совет мужчинам: не торопиться! Редакторы пишут: «Секс – это не гонка. Нужно максимально использовать время, чтобы исследовать ее тело. Мысленно нарисуй окружность в пять сантиметров вокруг ее влагалища и приступай к ласкам и поцелуям. Но не пересекай границу. Сконцентрируй внимание на ее бедрах и нижней части живота».

2. Хвала массажу головы

Maxim пишет о том, что все женщины приходят в восторг от массажа головы. И они правы, это невероятно приятно. «Нежные касания пальцев передают приятные чувственные импульсы по всему телу».

3. Тренируйтесь вместе

Men’s Health напоминает, что совместные тренировки уменьшают тревоги и беспокойство. А запах мужского пота повышает сексуальную возбудимость. Так что это идеальный коктейль! Ваша девушка воспылает страстью, но при этом у нее не будет лишних мыслей.

Но стоит заметить, что чистый мужчина тоже вызывает не менее сильное желание. Так что вместе на тренировку, а потом в душ. Тоже вместе.

4. Комплимент, комплимент, комплимент

Men’s Health задал двум тысячам женщин вопрос, чего они больше всего хотят в постели. И большинство из них дали ответ: комплиментов! Нет, не таких, как «Ничего себе» и «Какая ты горячая штучка». Других, более конкретных, но изысканных. Таких, как: «Твоя грудь такая нежная», «Я схожу с ума от твоего запаха» или «Мне так нравится твой голос». Действительно, мужчинам стоит быть более чуткими и внимательными. Стоит дать понять, что ты искренен в своих знаках внимания и что тебя интересует не только тело, сколько она сама. Да и нам, девушкам, стоит чаще хвалить своего мужчину. Так что совет Men’s Health идеален и для мужчин, и для женщин.

5. Все внимание на ноги

Если ваш мужчина неожиданно решил сделать вам массаж ног перед сном, он, возможно, читал вAskMen.com’s, что это один из способов стимуляции женского оргазма. Удивительно, журналист пишет: «Большинство людей не осознает важности теплых ступней. Между тем голландские ученые установили, что шансы на оргазм у женщины увеличиваются на 30%».

Спасибо за совет! Мы будем стараться держать ноги в тепле и просить своих мужчин чаще делать нам массаж ступней.

6. Медленный танец

Когда в последний раз вы танцевали медленный танец? На годовщине знакомства в прошлом году? Пришло время выхода на бис… в собственной спальне, пишут редакторы Maxim.

На самом деле медленный танец вошел в топ-100 лучших прелюдий для разжигания желания.

«Он давно забыт как способ искусного обольщения. Его используют, пожалуй, только подростки на школьной дискотеке»

Мы за возобновление этой традиции! Спасибо журналам, что про это пишут.

7. Представьте, что вы кто-то другой

Редакторы Maxim рекомендуют вам попробовать ролевые игры, хотя, возможно, для многих это совсем не то, о чем они думают. «Тем не менее, если все сделано правильно, ролевая игра может привнести очень большое разнообразие в ваш секс. Многие женщины считают, что, принимая другую роль, они раскрываются, пусть и в постели».

Стоит попробовать, а держаться при этом легко и весело. В конце концов, если что-то пойдет не так, то всегда можно отшутиться.

8. Выбирайте правильную музыку

Музыка может поднять настроение или навеять грусть. Поэтому Men’s Fitness советует создать особенный романтический плейлист, который вы будете использовать исключительно во время секса.

«Нужно сделать список песен не монотонным. Пусть он меняется от лиричных композиций к более динамичным».

Да, это правда, одной лирикой нас не соблазнить.

9. Будьте спонтанны

Нам понравился совет от AskMen.com: «Спонтанность является ключевым компонентом, который часто отсутствует во многих сексуальных отношениях через некоторое время», – пишут редакторы.

«К однообразному сексу в спальне легко привыкнуть. Но есть же и другие комнаты: кухня, ванная.

Используйте их и другие положения, не те, в которых вы занимаетесь сексом чаще всего. Спонтанность и необычность – вот лучшие ингредиенты для того, чтобы освежить ваши отношения.

10. Попробуйте новое положение

Вы и ваш мужчина используете одни и те же позиции? Men’s Health предлагает разнообразить жизнь одной интересной позой. Редакторы пишут, что мужчины бредят «Кубинским погружением». В этой позе мужчина занимает активную позицию. Женщина поднимает колени к груди, а плечи при этом касаются ее ног. Таким образом влагалище удлиняется, проникновение становится более глубоким, что делает его приятным для обоих партнеров.

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