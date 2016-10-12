Цой жив! Лидер группы "Кино" обнаружен в наркологическом диспансере исполняющим хит “Звезда по имени солнце” (ВИДЕО)

12.10.2016 (20:51)

Сети впечатлило ВИДЕО с жутковатым двойником известного рок-музыканта

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В сети нашли видео с жителем российской глубинки, удивительно похожим на советского рок-музыканта, автора песен и художника Виктора Цоя, который погиб в 1990 году на пике своей популярности в автомобильной катастрофе. Соответствующим видео поделился в сети российский журналист Олег Кашин.“Видел вчера заголовки про якутского Цоя, но видео посмотрел только сейчас”, ― отметил он на своей странице в Facebook.На видео неизвестный мужчина в Якутском наркологическом диспансере изображает известного музыканта и поет его хит “Звезда по имени солнце”. Однако привлекает внимание не манера исполнения, а именно внешность якута.Отметим, что дед Цоя был корейцем, и судя по всему, именно его гены унаследовал артист.В то же время блогеры неоднозначно восприняли это видео и принялись комментировать: “Якутский республиканский наркотический изолятор”… Ну что ж… Этим все и сказано”, “Цой жив!”, “медицина творит чудеса”, “Смело на Евровидение!”, “Похож”, “Отмыть, причесать, переодеть и может гастролировать”, “22 года прожила в Якутии (Тикси), там таких “Цоев” пруд пруди после второго стакана…”.