Погода в Ужгороде и Закарпатье в четверг, 13 октября

|Солнце в Ужгороде будет редко показываться из-за облаков, без осадков
В Закарпатской области переменная облачность, в горах временами мокрый снег и снег. На отдельных участках горных дорог гололедица.
Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 °, днем 5-10 ° тепла, в горах местами ночью 0-4 ° мороза, днем 3 ° тепла - 2 ° мороза.
Солнце в этот день в Ужгороде будет редко показываться из-за облаков. Без осадков. Ветер северный 7-12 м / с. Температура ночью 4-6 °, днем 8-10 ° тепла.
Восход 07:47
Закат 18:46
Температура за последние 130 лет 13 октября:
макс: 29.3° (1988)
мин: -2.9° (2004)
Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого Михаила, первого митрополита Киевского. Крестьяне вытрушивали из своих постелей старую солому и жгли ее "от призора недоброго глаза" и для того, чтобы "прибавить ходу зиме". В этот день наблюдали за журавлями: если они уже отлетели, значит будет ранняя и холодная зима.
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