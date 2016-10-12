Как звезды зарабатывают на пикантных снимках в купальниках и вешают на себя ценники (ФОТО)

13.10.2016 (06:33)

Анфиса Чехова не стесняется рубенсовских форм

Где, как вы думаете, берут деньги на шикарную жизнь звезды шоу-бизнеса? Зарабатывают концертами, спектаклями и съемками? Да, но не только. В кризис знаменитостей кормят даже не частные вечеринки.

А соцсети. Заработок за один рекламный пост (несколько строчек на странице в соцсети и фотография с товаром) может достигать трех миллионов рублей!

Каждый популярный артист или телеведущий – авторитет для определенной аудитории. Люди хотят носить такую же одежду, есть такой же йогурт, бывать в тех же местах… Дотянуться до звезд. Вот на этом и играет заказчик. Зачем тратиться на дорогие рекламные ролики? Можно просто написать известной персоне прямо по адресу, указанному на страничке в соцсети: хочу, чтобы вы прорекламировали наш продукт. Знаменитость называет сумму. Остальное – дело техники.

Я вас хвалю – платите больше

Что и как рекламируют в Сети? У Ксении Собчак можно найти посты о косметике, мебели или… массажном коврике. А за рекламные услуги будущая мама берет от 250 000 рублей. Правда, добавляет хэштег (пометку) #рекламная пауза. Как бы посылает намек аудитории – «я сама не проверяла, это просто бизнес!». Вера Брежнева может блеснуть рекламой дизайнерского платья, ателье или купальника. Ольга Бузовасоветует фитнес-тренера, который «гарантирует возврат денег, если не сможет помочь». Тренер сидит с фотогалереей клиентов на коленях. Ксения Бородина уверяет, что несколько лет пользуется полосками для отбеливания зубов. Может и сеть аптек похвалить. Дмитрий Нагиев с фирменным прищуром объясняет преимущества выбранного ноутбука или, вспотев, обнимает беговую дорожку, указав адрес интернет-магазина, где ее приобрел. Одиозная звезда «Универа» Настасья Самбурская козыряет выгодной банковской картой и предъявляет залакированные ногти – адрес салона прилагается.

Бывали случаи, когда ведущей телешоу заказывали пост про чудодейственные способности хирурга: мол, слепит грудь, как у Памелы Андерсон в лучшие годы! – и на следующий день телефон врача разрывался так, что помощников приходилось нанимать.

Раздвоение водки

Реклама в блогах давно кормит наших звезд – но бывают и сбои. В начале года подписчики Ксении Собчак обратили внимание на натюрморт в Инстаграме звезды. На фото был стол, на нем – бутылка водки определенной марки, банка черной икры, тарелка с малиной, бокалы, рюмка и приборы. Снимок появился в профиле Собчак с подписью «Неплохое такое окончание дня. Приехала домой с «Дождя», а у меня тут такой «джентльменский набор». Белок на ночь, да еще и с водочкой – многообещающе!». Фото было сделано якобы в ее доме на Рублевке. А вскоре некая Дуся Бубель перепостила ту же самую фотографию, только опубликованную семь недель назад ее знакомой в Лос-Анджелесе. Через некоторое время оба поста были стерты.

Две одинаковые картинки с разницей в семь недель: слева – от Собчак, справа – от подруги Дуси Бубель. Совпадение? Едва ли.

Вам звезду какой категории?

Решающую роль в стоимости рекламы играет именно количество подписчиков. Всех звезд очень условно можно поделить на три эшелона – в зависимости от их популярности, репутации и стоимости их работы.

Первая категория – самые рейтинговые инстаграм-персонажи (см. «Конкретно»). Музыканты, артисты, телеведущие. Реклама у них стоит довольно дорого, но клиент, что называется, доволен.

– Я следила за одним рекламным постом у Ксении Бородиной, – говорит специалист в области интернет-пиара Любовь Соболева. – И лично зафиксировала, как на рекламируемый ею аккаунт подписалось более 60 000 человек. Можно как угодно относиться к «Дому-2», но это работает.

Ксения Бородина мечтательно смотрит в будущее. Найдите на этом фото лишний предмет.

Вторая категория – средний ценовой диапазон. Довольно популярные в настоящий момент лица – те, кто в тренде. Актеры, исполняющие главные роли в современных сериалах и полнометражных фильмах, известные певцы, певицы и музыкальные группы, ведущие популярных телешоу. В переводе на подписчиков – это аккаунты с аудиторией до 1 миллиона подписчиков. Их реклама стоит минимум в два раза дешевле, чем у топовых блогеров. При этом она не менее эффективна. Зачастую у таких звезд более лояльные подписчики, а охват не так уж и мал.

Третья категория – «бюджетники». Участники или бывшие участники телешоу (чаще всего – «Дом-2»), ведущие программ нанишевых телеканалах, актеры некоторых сериалов и «сбитые летчики» (солисты популярных некогда групп, актеры старой гвардии, которые давно не снимаются в кино и сериалах). Может быть, они не в топе, но аудитория накоплена внушительная – до 500 000 фанатов. Они получают совсем «скромные» гонорары за рекламу – до 20 000 рублей, а некоторые готовы работать и на условиях бартера, то есть делать рекламные посты взамен на предоставление товара или услуги.

Конечно, далеко не всегда все это выстреливает. Иначе все инстаграм-звезды жили бы на Мальдивах. Результат рекламы от знаменитости зависит только наполовину. Остальные 50% – ответственность заказчика. Во-первых, надо понимать, в блоге какой звезды что можно рекламировать. Понятно, что не надо хвалить шубы и стейки у вегетарианцев. Во-вторых, нужно подготовить цепляющий рекламный текст. Кроме того, некоторые звезды заламывают просто космические цены – и никто к ним не обращается. Поэтому зарабатывают те, кто работает по принципу «лучше меньше, да лучше».

КОНКРЕТНО

Почем реклама для народа

Тимати (певец) – 6,4 млн. подписчиков – рекламный пост от 3 000 000 руб.

Ксения Собчак – 6,4 млн. подписчиков – 300 000 руб. (два поста – скидка).

Настасья Самбурская (звезда сериала «Универ») – 6,4 млн. подписчиков – до 200 000 руб.

Ксения Бородина (ведущая шоу «Дом-2») – 6 млн. подписчиков – 150 000 руб.

Ольга Бузова (ведущая шоу «Дом-2») – 5,9 млн. подписчиков – 150 000 руб.

Вера Брежнева (певица) – 5,7 млн. подписчиков – от 200 000 руб.

Дарья Пынзарь (экс-участница «Дома-2») – 2 млн. подписчиков – 35 000 руб.

Алена Водонаева (телеведущая) – 1,5 млн. подписчиков – 80 000 руб.

Галина Боб (звезда сериала «Деффчонки») – 1,2 млн. подписчиков – 100 000 руб. с видео, 70 000 – без видео.

Эвелина Блёданс (актриса) – 750 тысяч подписчиков – 70 000 руб.

Анфиса Чехова (телеведущая) – 800 тысяч подписчиков – 60 000 руб.

В ТЕМУ

Оголение и накопления

Отдельная песня – с купальниками. Кто бы мог подумать, что все эти красочные фотосессии с пляжей и лазурных берегов зачастую не желание похвастаться фигурой, а тоже бизнес.

Известная итальянская фирма Calzedonia давно уже обрабатывает наших звезд. В 2015 году Вера Брежнева стала лицом компании и приняла участие в модной съемке в бикини. Проходило все на турецком побережье, в одном из роскошнейших пятизвездных отелей близ Кемера. Конечно, после этого глянцевые журналы с радостью опубликовали кучу снимков с оголенной певицей. Cама Брежнева тоже не раз выставляла эти фото у себя в Инстаграме. Отличная реклама!

В 2016-м фирма устроила вечеринку на Сейшелах, кудавывезла целый пляжный десант: не только Веру Брежневу, но и других ценителей изящного белья – Равшану Куркову, ЕленуТемникову, Елену Летучую, Ирену Понарошку и так далее. Конечно, потом снимки (в том числе в Инстаграме) в белье итальянской марки заполнили интернет и обложки журналов.

Помните скандальный снимок Ксении Собчак с обтянутой купальником «беременной» грудью? Все дружно написали о том, как Собчак пикантно смотрится, а дизайнер Наталья Якимчик в это время наверняка потирала руки. Ведь пост, набравший более 50 тысяч лайков, содержал хэштег с ее именем. И те, кто интересуется, прочли. Так было и в десятках других случаев, когда Ксения не стеснялась показать скромную грудь, за что ее потом распинали злопыхатели. Зато под подписью к фото красовались упоминания авторов белья.

Опубликовав этот снимок у себя на странице, Ксения Собчак не забыла упомянуть дизайнера.

Кстати, с «благодарностью» к Якимчик у себя в Инстаграме выступали Ирина Дубцова, Яна Рудковская, Глюк’oZа, Виктория Боня, Агния Дитковските и другие.

Коронный шпагат Анастасии Волочковой – тоже трюк с секретиком. Балерина не раз появлялась на фото в микробикини бренда Анастасии Ивановской. Который, кстати, ненавязчиво хвалит и бывшая порнозвезда Елена Беркова.

Анфиса Чехова тоже любит поделиться игривым фото. И это не только победа над комплексами, но и рассказ о белье для пышных дам.



Анфиса Чехова не стесняется рубенсовских форм. Особенно если можно обернуть их в хорошее белье и заработать.

Но только попробуйте заикнуться, что подобные пикантные снимки – реклама. Если речь не об официальном контракте, звезда наверняка возмутится: «Ребята, я от чистого сердца! Просто это бикини восхитительно на мне смотрится!»

Смотрится обычно и правда неплохо. Не поспоришь.

ВОПРОС – РЕБРОМ

А налоги они платят?

– Скорее всего, такие доходы следует квалифицировать как предпринимательскую деятельность, – считает генеральный директор юридической компании «Налоговая помощь» Илья Мокрышев. – Потому что это не разовые акцие, а систематические – с извлечением выгоды. По-хорошему, артист в таком случае должен быть зарегистрирован как ИП или юридическое лицо с правами на использование имени и декларировать получаемый доход. А потом платить с этой суммы налог. Насколько я знаю, почти все звезды являются ИП. Это выгодно – упрощенная система налогообложения. Плюс подоходный налог в этом случае составляет не 13 процентов, как у обычных людей, а только 6.

Но проверить, делается это чисто или деньги идут через конверт, сложно и дорого: привлечение экспертов, проведение экспертизы… Ради рекламного поста никто этим заниматься не будет. К тому же нет ни кассовых чеков, ни документации, поэтому практически невозможно уличить человека в скрытой рекламе. На Западе действует обратный метод контроля доходов – исходя из расходов. Крупные покупки попадают в прицел налоговой полиции. У нас такого механизма нет. Поэтому уплата налогов остается на совести артистов.

А ещё…

Волочковой отели готовы предоставлять бесплатно номера, если она будет упоминать на своих страницах где именно отдыхает, делает свои шпагаты. В прошлом году предлагали её именем остров назвать, лишь бы она согласилась постоянно их рекламировать. Судя по тому, что в этом году она отдыхает в других местах, не уговорили. Зато купальники Волочковой это предупреждение, чтобы с её дизайнершей не связывались, не понимает, как подчёркивать достоинства и прятать недостатки! И швея Собчачки, Ульяна Какая-то, то же самое, ваще убожество, раскрученное убожество!

Жесть! Бордели в трущобах Бразилии - такого Вы еще не видели (ФОТО +18)