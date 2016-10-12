В Ужгороде отметят годовщину венгерской революции 1956 года

13.10.2016 (06:45)

В 2016 году венгры чтят 60-ти летие революции и борьбы за свободу в 1956 году

В 2016 году венгры чтят 60-ти летие революции и борьбы за свободу в 1956 году.

По этому случаю в Ужгороде откроют мемориальную доску «Гордость» и проведут научную конференцию по теме «Развитие венгерской революции и борьбы за свободу в 1956 году, венгерские и закарпатские события, общественный контекст».

Организаторами события являются Объединения по вопросам территориального развития «КІУТ» и гуманитарно-естественный факультета Ужгородского национального университета. Торжества состоятся при поддержке созданной по случаю 60 летия революции и борьбы за свободу 1956 г. Комиссии. Торжества состоятся 17 октября 2016 года в 9.30. киевского времени (вестибюль, старый корпус).

Ужгород простился с настоящим Героем - Давидом Гамсахурдией (ВИДЕО, ФОТО)