Яблоко от яблони... Дочь Ольги Сумской опубликовала пикантный снимок (ФОТО)

13.10.2016 (06:55)

По стопам матери

Украинская звезда Ольга Сумская, которая к 50-летнему юбилею решилась на откровенную фотосессию, впервые ее прокомментировала, говорится в “Светской жизни”. По словам Ольги, она решила сделать это именно в 50, потому что захотелось чего-то нового.

“Решилась, потому что это уже тот период, когда хочется новых ощущений”, — объяснила Ольга.

Артистка призналась, что прежде чем сняться обнаженной она посоветовалась с мужем, актером Виталием Борисюком, и он ей разрешил.

А вот любимый старшей дочки Сумской Антонины, российский актер Владимир Яглыч, вообще спутал маму с дочкой.

“Кто действительно лучше всего отреагировал на фотосет, то это старшая дочь. И там была забавная ситуация. Как раз на мой день рождения она выставила одну из фотографий со съемок и подписала “Мамочка, с днем рождения” у себя в Instagram.

Звонит ей ее любимый и говорит: “Ты что, с ума сошла? Убери свою фотографию, я тебе не разрешал”. То есть он нас спутал. Это наивысший комплимент”, — рассказала Сумская.

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