Савченко на Донбассе недавно встречалась с боевиками, взявшими ее в плен

13.10.2016 (08:42)

Отношение боевиков «ДНР» и «ЛНР» к Украине изменилось - Савченко

Представитель Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Верховной Рады от «Батьківщини» Надежда Савченко в своем выступлении на сессии в Страсбурге заявила, что недавно посетила оккупированные районы Донбасса и убедилась, что отношение боевиков «ДНР» и «ЛНР» к Украине изменилось.

Об этом передает корреспондент издания ГОРДОН.

«Я была на оккупированной территории недавно. Общалась с людьми. И с теми, кто брал меня в плен. Настроения там изменились у 70% людей. И те, кто держал меня в плену, сегодня жалеют, что подняли оружие и хотят вернуться в Украину», – сказала Савченко.

Но сделать это боевикам будет непросто, отметила делегат.

«Есть многим нечего. Идут служить в отряды за 15 тыс. рублей в месяц. А командир каждого подразделения «ЛНР» и «ДНР» – российский офицер. Это уже фактически – российская армия», – считает Савченко.

«Оккупацией Донбасса Россия увеличила численность своих вооруженных сил», – добавила она.

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