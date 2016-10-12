На Закарпатье нашли "ничейный" полицейский автомобиль

13.10.2016 (09:44)

В Хусте угнали полицейское авто

Курьезный случай произошел в городе Хуст Закарпатской области, угнанное полицейское авто даже никто не искал.

"Хотите прикол! Произошло очень интересное событие, в понедельник на ул. Малая г. Хуст была найдена «гаишная» машина марки Шкода гос номер 0108 с пробитыми колесами без топлива и взломанным замком запуска двигателя. Как сказали жители улицы они сами перезвонили на 102, чтобы полиция забрала машину, которая уже сутки стояла и мешала движению автомобилей. Оказалось, что эта машина была похищена неизвестными, а полицейские не заметили пропажу автомобиля, думали, что кто-то ездит на ней по работе. Вот так народ нашел служебный автомобиль", - сообщил в ФБ общественный активист Роман Келемен.

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