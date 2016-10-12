В Закарпатской глубинке проживает свой местный Сталин (ВИДЕО)

|Двойник Иосифа Сталина - закарпатец Мирон Иваняс
Закарпатец, 64-летний учитель-пенсионер из Великой Копани Мирон Иваняс имеет удивительное внешнее сходство со Сталиным. Благодаря этой особенности он успешно прошел кастинг и исполнил роль вождя народов в фильме Михаила Ильенко «Толока».
Мирон Иваняс раскрыл секреты целебной силы Копанской воды и рассказал о своих кинематографических пробах.
Как зарабатывает на жизнь и о перспективах развития своего села Копанский «Сталин» смотрите в видеосюжете:
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