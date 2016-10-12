В Украине стремительно рухнул евро... Доллар покатится вслед за ним?

|Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2016 года повысил курс гривни по отношению к американскому доллару на 5 копеек, к евро — на 21 копейку, а к российскому рублю — на 3 копейки.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к основным валютам установлен на следующем уровне:
- 2580.7400 за 100 долл. США;
- 2843.9755 грн за 100 евро;
- 4.1233 грн за 10 руб. РФ.
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