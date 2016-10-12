В Украине стремительно рухнул евро... Доллар покатится вслед за ним?

13.10.2016 (10:47)

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2016 года повысил курс гривни по отношению к американскому доллару на 5 копеек, к евро — на 21 копейку, а к российскому рублю — на 3 копейки.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к основным валютам установлен на следующем уровне:

- 2580.7400 за 100 долл. США;

- 2843.9755 грн за 100 евро;

- 4.1233 грн за 10 руб. РФ.





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