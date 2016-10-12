Глава МИД России в грубой форме прокоментировал секс-скандалы в предвыборной гонке США (ВИДЕО)

13.10.2016 (11:03)

Вокруг вашей предвыборной кампании столько "пуссей" со всех сторон - Лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на одном из американских телеканалов в неожиданной манере прокомментировал секс-скандал, возникший ранее вокруг кандидата в президенты США Дональда Трампа. В частности, в интервью CNN дипломат, отвечая на вопрос о pussy-скандале с Трампом, сказал: "Вокруг вашей предвыборной кампании столько "пуссей" со всех сторон, что я даже не хочу комментировать это"."Настоящее время" обращает внимание, что спикер российского МИД Мария Захарова во время анонса этого интервью призвала на помощь сексологов, отмечая непереводимость слов Лаврова. При этом издание обращает внимание, что в данном случае "pussy" с английского переводится как "баба" со всеми коннотациями.Напомним, вторым кандидатом в президенты США является Хиллари Клинтон. Она пока никак не отреагировала на слова Лаврова.В то же время телеведущий Билли Буш, с которым 11 лет назад откровенно поболтал Трамп, отстранен от работы на канале NBC.