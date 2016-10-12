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На Закарпатье пограничники нашли 5000 пачек сигарет, готовых к переправке в Венгрию

13.10.2016 (11:12)
Закарпатские пограничники разрушили планы контрабандистов
Закарпатские пограничники разрушили планы контрабандистов

Сегодня ночью пограничники отдела «Лужанка» Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через границу контрабандного табака.

Так, во время мониторинга государственной границы пограничный наряд с помощью переносного тепловизора обнаружил неизвестное лицо. С целью недопущения противоправной деятельности пограничники сразу выбыли на место возможного нарушения. При приближении, неизвестный, который должно быть заметил пограничников, прибег к бегству в направлении населенного пункта Дийда Береговского района. Однако дальше, в ходе спланированных розыскных мероприятий пограничники обнаружили 5 пакетов завернутых в черные полиэтиленовые пакеты. Вероятно, что злоумышленники осуществляли накопление табачных изделий, чтобы потом переправить их в соседнюю Венгрию.

Обнаруженные пакеты, в которых находилось 5000 пачек сигарет без акцизных марок «Compliment», были доставлены в отдел пограничной службы «Лужанка».

Сейчас устанавливается круг лиц возможно причастных к противоправной деятельности.

На Закарпатье пограничники выявили сигаретных контрабандистов (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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