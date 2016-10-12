На Закарпатье пограничники нашли 5000 пачек сигарет, готовых к переправке в Венгрию

13.10.2016 (11:12)

Закарпатские пограничники разрушили планы контрабандистов

Сегодня ночью пограничники отдела «Лужанка» Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через границу контрабандного табака.

Так, во время мониторинга государственной границы пограничный наряд с помощью переносного тепловизора обнаружил неизвестное лицо. С целью недопущения противоправной деятельности пограничники сразу выбыли на место возможного нарушения. При приближении, неизвестный, который должно быть заметил пограничников, прибег к бегству в направлении населенного пункта Дийда Береговского района. Однако дальше, в ходе спланированных розыскных мероприятий пограничники обнаружили 5 пакетов завернутых в черные полиэтиленовые пакеты. Вероятно, что злоумышленники осуществляли накопление табачных изделий, чтобы потом переправить их в соседнюю Венгрию.

Обнаруженные пакеты, в которых находилось 5000 пачек сигарет без акцизных марок «Compliment», были доставлены в отдел пограничной службы «Лужанка».

Сейчас устанавливается круг лиц возможно причастных к противоправной деятельности.

На Закарпатье пограничники выявили сигаретных контрабандистов (ФОТО)