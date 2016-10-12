Стала известна дата выхода нового сезона "Игры престолов"

13.10.2016 (11:13)

Официальная дата выхода седьмого сезона - 25 июня 2017

О дате выхода нового сезона сериала рассказала британская актриса, исполнительница роли Дейнерис Таргариен, Эмилия Кларк.

Официальная дата выхода седьмого сезона - 25 июня 2017. Эмилия Кдарк сообщила об этом, выложив фотографию на своей Facebook-странице.

Ранее создатели сериала говорили о том, что думают над уменьшением количества серий в новых частях сериала. По замыслу разработчиков, в 7-м сезоне "Игры престолов" будет 7 эпизодов.

Недавно в сети появился первый трейлер со съемок седьмой части саги. Создатели сериала решили показать, как строят съемочную площадку, чтобы порадовать своих фанатов.

Премьеру седьмого сезона сериала постоянно откладывают, поскольку съемкам сериала мешала погода.

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