Почему глава «Укрзализныци» Бальчун начинает звереть

13.10.2016 (11:49)

Для начала нужно понять украинский менталитет

Глава «Укрзализныци» Войцех Бальчун дал интервью, в котором отчитался за первые сто дней своей работы на высокой должности, и, судя по всему, этот парень уже начинает звереть.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Соломон Манн. По словам израильского эксперта, когда у Бальчуна поинтересовались, чего он смог достичь за сто дней работы, тот заявил, что для начала нужно понять украинский менталитет, поскольку работать не хочет никто, никто не хочет нести ответственность за свои поступки. «В открытом эфире глава компании даже был вынужден признаться, что пошел на нарушение трудового законодательства и заставил менеджеров уволиться, и те подписали заявления с открытой датой. Бальчун даже пишет на своей странице в Фейсбуке, что у него не получается кого-то уволить – у работников на руках сразу появляются бессрочные бюллетени, и люди «болеют» месяцами, ждут чего-то», пишет Манн.

Эксперт отмечает, что Бальчун признался, что вынужден работать по 15 часов в сутки, и «работа в Украине адски трудна». Однако Манн также сообщает, что Укрзализныця получит триста миллионов евро от ЕБРР, и кредит выдадут на выгодных условиях.

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