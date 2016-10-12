Участок земли в Боздошском парке Ужгорода хотят продать семье экс-депутата

13.10.2016 (13:40)

В Ужгороде собрались продать участок в большом парке брату экс-депутата

Часть земли на территории Боздошского парка - крупнейшей зеленой зоны Ужгорода - может стать частной собственностью. Речь идет о 0,0938 га, где когда-то располагалось кафе «Йо-ма-йо», которое сгорело во время пожара.

Об этом говорится в проекте решения ближайшей сессии Ужгородского городского совета.

Участок находился в аренде у гражданина Василия Гаврилка, который является братом депутата Ужгородского городского совета двух прошлых каденций (2006-2010 и 2010-2015 гг.) Юлианы Бедь.

Согласно проекту решения №415, который депутаты Ужгородского горсовета запланировали рассмотреть 18 октября, земельный участок предлагается продать за 304 000 гривен - исходя из расчета 324,1 грн за квадрат.

Перейдет ли часть земли крупнейшей зеленой зоны Ужгорода в частную собственность, теперь зависит от голосования депутатов 18 октября.

Территория самого большого парка Ужгорода - «Боздошского» - относится к природоохранной зоне. Однако городской совет каденции 2010-2015 гг. в плане парка, утвержденного на сессии, сделала среди деревьев «технические зоны», которые не принадлежат к природоохранным. Таким образом предоставлена ​​юридическая возможность приватизировать отдельные земельные участки среди парка.

Ярослав Гулан











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