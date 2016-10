В УЖГОРОДЕ С ЕДИНСТВЕННЫМ КОНЦЕРТОМ ВЫСТУПИТ ЭКС-УЧАСТНИК ГРУППЫ ОКЕАН ЭЛЬЗЫ PIANOБОЙ

13.10.2016 (14:01)

ВЕЧЕР КАЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ ВАМ ГАРАНТИРОВАН!!!

Рейтинг: -1

PIANOБОЙ – пример современной украинской музыки мирового уровня. На его концерты приходят как школьницы с рюкзачками, так и их родители. Это не арт-хаус и не «элитарное искусство» – это самая настоящая поп-музыка в том виде, как её понимают в Лондоне и Нью-Йорке: масс-культ для публики, отягощенной интеллектом, любящей веселье рок-фестивалей и тесный эмоциональный контакт камерных концертов. Одним словом – индикатор вкуса, «попса здорового человека».Тонкий и хитовый материал PIANOБОЙ оформлен в добротную концертную «упаковку»: полноценный «живой» состав из четырёх человек, каждый из которых умудряется петь и играть поочередно на нескольких инструментах. Шуров и компания создают на сцене утончённый рок-н-ролль ный драйв - эдакий «чад и угар кутежа» в общежитии консерватории, эмоциональные качели, переносящие слушателя от задумчивой грусти к жизнеутверждающей радости. Музыкальная эрудиция маэстро внушает уважение: непринуждённо общаясь с публикой, он виртуозно иллюстрирует свои слова с помощью фортепианных «слов», а в канву собственных песен вплетает то хит AC/DC, то цитату из Gorillaz, может ввернуть Imagine или Шампанські Очі и тем самым передать привет ещё двум мечтателям – Джону Леннону или Кузьме Скрябину.В марте 2016 года Дмитрий Шуров получил целых две статуэтки музыкальной премии YUNA за песню «Злива», которая была написана и исполнена в соавторстве с Андреем Хлювнюком и Джамалой. Он также написал музыку и песни к спектаклям «Золушка» театра Современник, 3D-шоу «Вартові Мрій», многим кинофильмам и сериалам: так, его песня стала лейтмотивом в сериале «Слуга народа» студии Квартал 95, а знаковая для многих «Родина» звучит как заглавная в сериале «Не зарекайся» на канале «Украина».Осенью, после множества летних фестивалей, PIANOБОЙ отправляется в финальную, третью часть всеукраинского тура Take Off. В планах группы – привезти новый альбом в те города, где они ещё не бывали, а также показать расширенную, масштабную программу, состоящую из песен всех трёх альбомов и специально подготовленных пианинных сюрпризов.«Я мечтаю, чтобы Take Off состоялся во всех крупных городах моей Родины. Мы привезём с собой всю свою музыкальность и драйв и отдадим их без остатка нашей piano-family, лучшей публике в мире», – говорит солист PIANOБОЙ. По его словам, в Киеве группа выступит 3 декабря в концерт-холле Stereoplaza: «Там много места, большая сцена, экраны, свет, звук – всё большое. Наконец-то мы сможем забабахать большое шоу с драматургией, приключениями, сюрпризами и guest-star’ами! Я хочу сделать такой концерт, о котором мы все потом будем рассказывать своим внукам».Встреча с любимым артистом состоится 27 октября, в филармонии, начало в 19:00. Билеты можно купить в кассе драмтеатра ежедневно (кроме субботы) с 12 до 18 часов. Справки и заказы по тел.: 099 029 17 71