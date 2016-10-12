В Ужгороде таможенник требовал с участника АТО 1600 евро

13.10.2016 (14:19)

Деньги таможенник получал частями

42-летний старший инспектор таможенного поста на украинско-словацкой границе организовал преступную схему по импорту ценностей без уплаты обязательных платежей.

Оперативники УЗЭ задокументировали вымогательства 1600 евро. Деньги таможенник получал частями. 12 октября он получил от участника АТО 1100 евро взятки. В этот же день его задержали.

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