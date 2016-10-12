Кремль готовит для Украины агрессию «в стиле Второй мировой»

13.10.2016 (14:59)

Цель РФ – любым путем не допустить евроатлантической интеграции Украины

Россия мобилизует большие силы, подходящие для ведения войны возле ее границ. Украине следует обратить повышенное внимание на эти военные приготовления.

Такое мнение высказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр .

По словам военного эксперта, для маневров "Кавказ-2016", в основном проходивших в аннексированном Крыму, РФ задействовала 220 с лишним тысяч человек.

Фельгенгауэр также напомнил, что Генштаб России в эти осенние месяцы планирует резко увеличить количество тактических батальонных групп – с 66 до 96. В течение 2017 года этих групп станет 115, а к 2018 году - уже 125, то есть в два раза больше, чем сейчас.

"Тактические батальонные группы - это войска только первой линии, где в общем будет собрано 70-80 тысяч бойцов. Они получат соответствующую поддержку. Для сравнения, в августе 2014 года украинскую границу перешли 10-12 БТГ, а НАТО сейчас развертывает в Польше и Прибалтике 4 тактических батальонных группы", - отметил он.

Фельгенгауэр полагает, что, скорее всего, эти войска готовятся против Украины.

"Такую массированную группировку в 300-400 тыс. против Прибалтики, например, собирать бессмысленно. А против американцев или НАТО - форменное самоубийство. Там настолько точное и эффективное оружие большой дальности, что российскую армию просто перестреляют, как это произошло с иракской в 2003 году. Такая концентрация сил и средств, в стиле Второй мировой войны, против Запада опасна, а вот против Украины - в самый раз. Здесь будет преимущество примерно один к двум или даже один к трем", - пишет военный эксперт.

По мнению российского аналитика, цель РФ – любым путем не допустить евроатлантической интеграции Украины и добиться смены режима в Киеве.

При этом Фельгенгауэр считает, что до середины января масштабные боевые действия маловероятны.

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