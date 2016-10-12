Кабмин урезал льготу на отопление газом

13.10.2016 (15:08)

Льготу на отопление газом урезали с 7 до 5,5 куба

Получатели субсидий на "коммуналку", которые сэкономили в прошлом отопительном сезоне на оплате за тепло (у них была переплата), не смогут воспользоваться этими деньгами для погашения будущих платежей — постановлением Кабмина сбереженное у этих людей урезали.

Причина — завышенные, по мнению властей, нормативы на обогрев квадратного метра жилплощади для отапливающих дома газом.

Сейчас эти нормы урезали, а переплату аннулировали. Хотя перед началом прошлого отопительного сезона правительство сулило: сэкономленное пойдет в зачет оплаты за поставленные в будущем энергоносители.

ВЛАСТИ. Как разъяснил нам директор департамента госсоцпомощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, принятое недавно постановление Кабмина №534 изменило порядок предоставления субсидий. "Субсидию ранее предоставили на определенный объем газа, электроснабжения или тепловой энергии, а люди реально потребили меньше. Поэтому принято решение о том, что поскольку население не использовало услуги полностью, то субсидии за них должны быть возвращены в госбюджет", — сказал Музыченко. Он уточнил, что это решение коснется только тех, кто отапливает дома газом, поэтому жителям многоэтажек с центральным отоплением и водоснабжением беспокоиться не о чем. У частного сектора переплаты просто снимут со счетов, но оставят около 700 грн на оплату 100 куб. м газа. Если переплат нет, то есть человек не экономил и полностью использовал субсидию, у него ничего не отберут и долг не выставят. Но и 700 грн на счет не добавят. Что касается норм на отопление, то они еще весной были уменьшены Кабмином с 7 до 5,5 куб. м газа на обогрев 1 кв. м метра жилья в месяц. Например, если раньше для дома площадью 50 кв. м субсидировали на месяц 350 куб. м газа на сумму 2400 грн, то в этом сезоне — только 275 куб. м на сумму 1900 грн. За остальное придется доплачивать или укладываться в новые нормы.

НАРОД. Люди решением властей возмущены. "Я отапливаю дом газом, получаю пенсию 949 грн, поэтому оформил субсидию. Всю прошлую зиму экономил газ, в доме было +18, накопил 3500 грн переплаты. Планировал ее использовать в будущем отопсезоне, а сейчас чувствую себя ограбленным", — возмущается житель села Яблунивка на Черкасчине Юрий Похитун. А пенсионерка Татьяна Бурлюк из села Москаленки на Киевщине в шоке от урезания норм. По ее словам, год назад у них ночные морозы доходили до 30 градусов, и субсидии на газ не хватило даже по старым расценкам, когда государство оплачивало 7 куб. м в месяц на кв. м, а не 5,5, как сейчас. "Тогда и газ был вдвое дешевле, теперь придется отдавать всю пенсию за отопление, а питаться только картошкой со своего огорода", — сетует Бурлюк.

ЭКСПЕРТЫ. "Следовало ожидать, что эту переплату вернут в бюджет, так как нормативы на отопление были завышены", — сказал нам директор департамента соцполитики Института местного развития Антон Левицкий. То есть то, что у получателей субсидии образовалась экономия, не их заслуга, а просчет специалистов, рассчитывавших нормы на отопление. С ним согласен и президент Украналитцентра Александр Охрименко. По его словам, субсидия должна помочь малообеспеченным рассчитаться за комуслуги, а получилось, что государство еще и должно им. "Хуже другое: в Кабмине сейчас анализируют реальное потребление населением воды, электроэнергии и газа для приготовления пищи, и на одном из круглых столов представитель Минфина заявил, что и другие субсидируемые в пределах соцнорм услуги, например, 1,6 куб. м горячей воды в месяц на человека и 2,4 куб. м холодной могут быть откорректированы, читай уменьшены", — прогнозирует Охрименко. Юрист Владимир Столитний также признает, что по сути решение Кабмина отказаться от своих обещаний и отобрать переплаты, спорное, так как ухудшает уровень жизни граждан. "Но выиграть суд вряд ли возможно, так как документально зачесть переплату в счет будущих платежей правительство не обещало, только на словах", — разъяснил нам Столитний.

Просители путают имена и реквизиты

Заполнение заявления о предоставлении субсидии и декларации о своих доходах часто становится неразрешимой проблемой для претендентов на госпомощь. В итоге из-за неправильно заполненных документов в субсидии отказывают, а у небогатых пользователей комуслуг копятся долги, ведь задним числом в такой ситуации госпомощь не предоставляется. Как разъяснили нам в отделе предоставления субсидий Днепровского района Киева, самые распространенные ошибки — в заявлении неправильно указывают держателя лицевого счета (вместо него пишут свое ФИО) и свой, а не его идентификационный код; не упоминают о зарегистрированных в квартире или доме, но не проживающих там членах семьи, например, взрослых детях; не пишут, установлены ли счетчики воды, газа. Реже путают названия и реквизиты поставщиков услуг, забывают заполнить какую-то графу, указать дату или подпись. Такие неточности встречаются в документах, которые пришли по почте, а не принесены просителем лично. "Чтобы корректно заполнить документы, лучше подойти в приемные часы в отдел субсидий, вам помогут наши сотрудники", — советуют специалисты отдела субсидий.

Евросоюз дает кредит в обмен на экологическую катастрофу в Украине