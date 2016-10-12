В Одессе люди в магазины плывут на лодках (ФОТО)

13.10.2016 (15:24)

В Одессе улицы остаются затопленными

После вчерашнего шторма в Одессе некоторые улицы остаются затопленными. Поэтому одесситы решили добраться в магазин на надувной лодке.

Об этом сообщает сайт 7 канала.

"У каждого одессита на случай непогоды должна быть если не гондола, то хотя бы надувная лодка. Липоване могут наладить поставки в областной центр своих уникальных лодок, которые одинаково легко двигаются вперед и назад. Ну а мажорам, конечно, придется покупать гидроциклы", – написала на своей странице в Facebook одесская журналистка Диана Пилигрим.

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