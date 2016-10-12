Куда стоит поехать в октябре в Украине? (ФОТО)

13.10.2016 (15:44)

Осенью можно недорого отдохнуть в Карпатах

Неспешные прогулки по аллеям, усыпанным шуршащими листьями, посиделки за бокалом вина, колоритные праздники с дегустацией изысканных сыров… Октябрю есть что предложить украинцам. Впереди много ярких событий и красочных дней. Главное – не заработаться и успеть насладиться пейзажами осени.

А о вариантах поездок – как длительных, так и однодневных, – мы вам сейчас и расскажем. Итак, куда отправиться на отдых в октябре в Украине?





Грибы, ягоды, минеральная вода – курорт Поляна

Можно пить минеральную воду в бутылках, купленных в магазине. А можно упаковать чемоданы и отправиться к источнику, из которого берут эту самую воду. Если вы ценитель «Поляны Квасовой», тот этот курорт подойдет именно вам. Источников этой живительной влаги здесь много и, как правило, к ним доступ открыт. А еще из села-курорта Поляна вы не уедете без карпатских ягод и грибов.

Как добраться: поездом до железнодорожной станции Свалява, затем автобусом до Поляны.





Октябрьский отдых в Закарпатье: термальные воды

Природа уже тронута осенней прохладой, на улицу не высунешь носа без теплого пальто и вязаного шарфа. Но вы смело наслаждаетесь жизнью под открытым небом… в купальнике. Как такое возможно? Езжайте на термальные воды в Берегово или Косоне, и вы сами все узнаете. Горячие ванны с лечебной водой не дадут замерзнуть даже в самый ненастный день. А если выберете Косино, сможете покупаться в фонтане-иллюзии, под свисающим с неба золотым краном здоровья.

Стоимость: 3 часа в термальном комплексе в Косоне – 300 грн, в Берегово – 300 грн в день.

Как добраться: автобусом из Ужгорода или Мукачево. Или посетить термальные источники в рамках экскурсионного тура.





Осенний вояж замками Закарпатья

Где отдохнуть в октябре в Украине? Изящный дворец Шенборнов, величественный Ужгородский замок, неприступный замок Паланок – разве не отличный вариант для осеннего путешествия! Особенно, если совместить его с дегустацией молодого закарпатского вина, свежей овечьей брынзы и кулинарных изысков гостеприимного края.

Как добраться: поездом из Киева до Ужгорода или Мукачево. Если вы не хотите самостоятельно заниматься организацией поездки, узнайте подробнее об экскурсионных турах.





Во Львов – за вином и сыром

Все привыкли ехать во Львов за кофе, шоколадом и рождественским колоритом. Но старинному городу Льва есть чем еще порадовать туристов. Три дня на фестивале жители и гости будут наслаждаться камамбером, рокфором, бри, сырным фондю и другими вкусностями. Но какой же сыр без вина! Так что впереди дегустация напитков от ведущих винных брендов. А неотъемлемая традиция Праздника сыра и вина – давить виноград, из которого впоследствии получают ароматное вино. Программа празднества разнообразна. 22 октября всех приглашают на День сырника. Кроме того, во время фестиваля будет работать арт-мастерская, импровизированный сырный ресторан и «Львовская винная почта».

Когда: 21–23 октября.

Как добраться: фестиваль пройдет на площади перед Дворцом искусств.





Хеллоуин в Меджибожской крепости

Таинственная и мистическая Меджибожская крепость уже ждет нечисть на Хеллоуин. О, это будет особая ночь! Во время холодящей кровь тыквенной вечеринки впервые изберут предводителя – Тыквенного монстра. Чтобы заслужить такое звание, нужно будет принять участие в костюмированных гонках на самодельных тарантасах. Новинкой «Тыквенной ночи» станет «Candy Bar», где угостят пирожными, штруделями, компотом и даже настойкой из тыквы. А еще оборотни и ведьмы смогут посоревноваться в тыквенном боулинге. Поспешите, главный символ праздника уже дозревает!

Как добраться: самый распространенный способ – рейсовым автобусом из Хмельницкого. Если вы путешествуете своим авто, следует выехать на трассу Хмельницкий – Винница.





Храм в Седневе: спасаемся от нечисти

Помните панночку, что в гробу летала? А вы знали, что та самая церковь, где снимали кадры гоголевского «Вия», находится в Украине? Загляните в древний Седнев. В этом городе находится Георгиевская церковь, которую иногда так и называют «виевской». А если зайдете в Воскресенский храм, что по соседству, увидите... иллюстрированную инструкцию по изгнанию бесов. Чем не место, где можно спастись от разгула нечистой силы на Хеллоуин?

Как добраться: древний Седнев находится недалеко от Чернигова – всего в 30 км, поездка автобусом займет до 40 минут.





Подняться на Родину-мать

В октябре украинцев ждет дополнительный выходной. 14 октября – День защитника Украины. Самое время заглянуть в Киевский музей истории Украины во Второй мировой войне и вспомнить о тех, кто погиб, защищая родную землю. А заодно подняться на монумент Родина-мать и обозреть столичные красоты с высоты птичьего полета. От такого зрелища захватывает дух. Еще бы, верхняя площадка находится на высоте 91 метр! Но есть и менее экстремальный вариант: подняться на нижнюю площадку. Всего 37 метров – и киевские секреты раскроются благодаря биноклям с 30-кратным оптическим увеличением.

Стоимость: подъем на 37-метровую площадку – 50 грн, забраться на верх щита – 200 грн.

Как добраться: ближайшая станция метро – «Арсенальная». Далее автобусом № 24 или троллейбусом № 38 до конечной остановки.





Попасть на сверхсекретный объект

Хотите побывать на закрытом военном объекте, но все никак не выберете время? А в октябре как раз есть повод. Ведь 14 числа отмечают День защитника. Может быть, стоит провести этот день с познавательной экскурсией, отправившись в Музей ракетных войск стратегического значения? Не так давно здесь размещался сверхсекретный объект СССР – пункт запуска ракет с ядерными боеголовками дальностью полета до 15 000 км! Образцы ракетных двигателей, ракета Satan, командный пункта и музей, насчитывающий 2 тысячи экспонатов. Такая поездка обещает быть увлекательной!

Стоимость: спуск вниз в командный пункт – 100 грн.

Как добраться: музей находится в небольшом поселке Побугское Кировоградской области. Дорога автобусом от Кировограда займет около 4 часов. Для тех, кто не хочет возиться с самостоятельной организацией поездки, устраивают экскурсионные туры.





Съездить на «Почтовую станцию»

«Кто там?» Нет, вовсе не почтальон Печкин. К нам стучится День почтальона, который традиционно отмечается в октябре. А вы много знаете об этой профессии? А знаете, что в Украине есть городок с улицей Почтовой, на которой уже который век живет себе «Почтовая станция»? Каждый, кто туда попадет, увидит комнату смотрителя и гостиную для путешественников с самым настоящим самоваром. И познакомится с развитием почтового дела с середины 17 века. Кто знает, может, послать оттуда открытку?

Как добраться: до Нежина удобно ехать поездом. Через местную железнодорожную станцию курсируют поезда из Киева, Одессы, Львова, Харькова и других городов.





За экспериментами – в музей

Знаете, почему многие дети любят конец октября? В это время у них, как правило, наступают долгожданные каникулы. Это довольно короткий перерыв, во время которого хочется подарить ребенку яркий праздник. Вариантов, конечно, множество. Один из них – посещение музея «Экспериментаниум». Здесь каждый может самостоятельно проверить законы физики и химии, поставив фантастические опыты. Отличное место, чтобы отдохнуть с ребенком. После такого захватывающего приключения ему захочется учиться еще усерднее!

Стоимость: от 105 грн, дети до 3 лет бесплатно.

Как добраться: от метро «Контрактовая площадь» по валам, почти до ул. Глубочицкой.





Посмотреть на коломыйскую писанку

Вторая пятница октября – необычный день. Это Всемирный день… яйца! Отмечать его стали сравнительно недавно, с 1996 года. В некоторых странах принято проводить веселые кулинарные конкурсы и шуточные фестивали на яичную тематику. Ну, а куда в Украине отправиться на такой праздник? Ответ прост – в Коломыю. Это «яичная» столица, потому как одна из главных улиц украшена огромной писанкой. Так выглядит известный украинский музей, хранящий 10-тысячную коллекцию украинской живописи на пасхальных яйцах. Кстати, в этом году праздник желтка и белка приходится на 14 октября.

Стоимость: посещение музея – 20 грн. А если хотите приехать в этот город с экскурсией, загляните сюда.

Как добраться: поехать недорого можно поездом из Киева.





Побродить по Сокиринскому парку

Осень взяла в руки волшебные краски. Взмахнула магической кисточкой, усыпав золотом леса и поля. Одарила мир багровыми переливами. Нанесла завораживающие узоры на свое излюбленное полотно – листья. Нужно спешить. Время любования солнечным янтарем леса так скоротечно. Совсем скоро рыжая художница сплетет из листвы шуршащий ковер. Но пока листья еще не опали есть время проникнуться магией. Место, где осенние пейзажи особо выразительны – Сокиринский парк. Чувствуете, как перешептывается осенняя листва, обрамляющая изящный дворец?

Как добраться: рейсовым автобусом из Чернигова. Если вы путешествуете автомобилем из столицы, то ехать в сторону Прилук, далее по дорожным указателям.





К 400-летним дубам – в Тростянец

Ни один человек на земле не знаком с осенью так, как дубы этого старинного парка. Они встречали ее более четырех сотен раз. Хотите эту осень провести вместе с ними? Заодно поприветствуйте старинный дворец, прекрасные озера и грот Нимф. Это место великолепно подойдет для неспешной прогулки. Что это за чудесный уголок? Ландшафтный парк в Тростянце с двухвековой историей. Разбавить осеннюю тоску поможет Музей шоколада. Хорошее место, чтобы поехать с детьми.

Как добраться: в Тростянце есть железнодорожный вокзал (станция Смородино), поэтому можно доехать поездом. Или же прибыть в Сумы, а дальше пересесть на автобус.





В Буковинские леса – за грибами

Щедрый буковинский край осенью изобилует грибами. И если вы любитель «тихой охоты», запасайтесь лукошками и езжайте сюда на отдых. Особенно местные леса балуют корзинами боровиков.

Как добраться: до усадеб зеленого туризма, которыми богат это край, лучше своим транспортом или же договориться с хозяевами о трансфере.





В Хмельник – на радоновые ванны

Многие хотят совместить отдых с оздоровлением. И часто для таких поездок выбирают осень с ее щадящим солнцем. Куда отправиться подлечиться в Украине? Вы пробовали украинский Баден-Баден, город Хмельник? Это единственный в стране радоновый курорт, в котором, к тому же, есть торфяные грязи. Местные санатории помогают восстановить нервы, избавить от болей в суставах, омолодить кожу. Из интересных мест неподалеку – дворец графа Ксидо, Троицкий костел и блистательный винницкий фонтан. Поездка в октябре обещает быть увлекательной!

Как добраться: можно доехать поездом до Винницы, а далее пересесть на маршрутку до Хмельника.





Подегустировать одесский коньяк

Дождь, падающий за окном, теплый клетчатый плед, неспешные посиделки за бокалом янтарного напитка, хранящего в себе память о жгучих лучах Солнца. Устроить себе осенний викенд с коньяком, который любил сам Черчилль, можно запросто в Одессе. Загляните в Музей коньячного дела Шустов. Он удивит уже с порога: потолок фойе венчает оригинальная люстра-волна, выполненная из 20 тыс. бутылок! Здесь не только дегустируют благородный напиток: гостей ждет много интересных развлечений.

Стоимость: дегустация от 180 грн.

Как добраться: от железнодорожного вокзала можно доехать троллейбусом № 14 или № 3, маршруткой № 201 или № 168.





За винами – в гости к «князю Трубецкому»

Любителям винного туризма такая экскурсия придется по душе. Реконструированная княжеская винодельня и старинные подвалы, молодые, выдержанные, марочные коллекции вин. Возможность потоптаться по винограду и узнать побольше о винодельческих традициях. Это теплое местечко находится в Херсонской области, в селе Веселое. Винодельня Трубецкого позиционирует себя как хранитель традиций со времен известного винодела – князя Петра Трубецкого.

Как добраться: удобнее всего ехать из Новой Каховки.

Сколько всего приготовил октябрь! И сколько в Украине прекрасных мест, где можно насладиться дыханием осени! А какие уголки в это время года предпочитаете вы?

Где провести отдых: Путешествие в Карпаты (ФОТО)