В Ужгороде представили проект памятника павшим героям АТО (ФОТО, ВИДЕО)

13.10.2016 (16:26)

В следующем году на Холме Славы в Ужгороде появится новый мемориал

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Сегодня в Ужгороде состоялась презентация проекта памятника лицам, отдавших жизнь за Украину во время проведения антитеррористической операции.Исполнителя будущего памятника определяли путем проведения открытого конкурса, который длился с 13 февраля по 13 мая этого года.По решению жюри в составе специалистов управления культуры, опытных архитекторов, скульпторов и художников края, а также военных представителей, лучшим был признан проект Василия Олашина. Другие конкурсанты - Василий Роман и Михаил Белень - заняли второе и третье места соответственно и получили денежные премии. С победителем было заключено соглашение о сооружении памятника на Холме Славы в Ужгороде, - пишет Управление культуры Закарпатской ОГА.Сейчас Василий Олашин уже завершил проект с учетом особенностей изготовления и расположения памятника. Монументальная композиция состоит из фигуры матери с младенцем и стелы, форма которой перекликается с традиционными для Закарпатья елями, которые также растут на территории мемориального комплекса. Монумент будет изготовлен из межиричского гранита красноватого цвета, а сюжетный барельеф - из бронзы (по словам скульптора, это самые актуальные материалы для подобных мемориальных композиций). Кроме того, придется соответственно упорядочить и площадь, на которой будет построен памятник - ее стилистическое решение совместно с Василием Олашином разработал архитектор Федор Осташ.О дальнейших этапах работы над монументом организаторы информировать позже. Открыть же завершен мемориал надеются уже к следующему Дню защитника Украины.