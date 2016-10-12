С 1 декабря в Украине повысят пенсии

13.10.2016 (16:30)

Пенсии повысятся примерно на 10%

С 1 декабря 2016 года произойдет очередное повышение размера пенсий на 10%. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко

"1 мая состоялось поднятие размера минимальной пенсии и прожиточного минимума на 6%, и с 1 декабря запланировано еще одно повышение минимального размера пенсии примерно на 10%. Это означает, что примерно для 7 миллионов украинских пенсионеров, размер пенсии которых зависит от минимальной, пенсия также вырастет", - сказал П.Розенко.

Вице-премьер-министр также подчеркнул, что вопрос повышения пенсионного возраста на сегодня снят с повестки дня.

"Этого вопроса нет в меморандуме с МВФ, нет наших обязательств относительно поднятия пенсионного возраста и очевидно, что правительство не будет вносить никаких идей относительно поднятия пенсионного возраста в ближайшее время. Эта дискуссия вообще неуместна до того момента, пока мы серьезно не поднимем качество жизни и продолжительность жизни. Только когда мы примерно на 7-10 лет увеличим продолжительность жизни, можно аргументировать и убеждать общество, что продолжительность жизни увеличивается, поэтому надо увеличивать продолжительность жизни трудоспособного", - отметил П.Розенко.

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